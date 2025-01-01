Большой гала-концерт «Песни русского мира»

Гала-концерт «Песни русского мира» в Москве

16 сентября в Государственном Кремлевском дворце состоится масштабный гала-концерт «Песни русского мира». Это уникальное событие объединит на одной сцене лучших исполнителей российской эстрады, которые исполнят песни, знакомые каждому с детства.

Звёзды на одной сцене

В концерте примут участие такие знаменитости, как Сергей Лазарев, Шаман, Лариса Долина, Николай Басков, Пелагея, Хибла Герзмава, Стас Михайлов, Дима Билан, Лев Лещенко, Александр Буйнов, Алексей Воробьев, Зара, Надежда Бабкина, Хабиб, Валерия, Таисия Повалий, Люся Чеботина и многие другие.

Любимые мелодии

Зрителей ожидает исполнение известных народных и популярных песен, среди которых:

«Ваше благородие, госпожа удача»

«Течёт река Волга»

«Как упоительны в России вечера»

«Оренбургский пуховый платок»

«Выйду на улицу»

«Коробейники»

«Калинка»

«Конфетки-бараночки»

Ведущие концерта

Праздничное событие будет вести известный шоумен Дмитрий Губерниев и заслуженная артистка России Екатерина Гусева. Их харизма и профессионализм создадут неповторимую атмосферу на концерте.

Культурное значение

Русские народные песни и популярные шлягеры представляют собой культурный код нашей страны, связывающий поколения. Эти мелодии, как шёпот предков, напоминают нам о тех, кто жил до нас, и помогают сохранить нашу идентичность.

Трансляция концерта

Во время мероприятия будет проводиться масштабная съёмка одним из центральных федеральных каналов, чтобы миллионы зрителей по всей стране смогли разделить радость этого вечера. Трансляция концерта приурочена ко Дню народного единства, что добавляет событию особую значимость.