Большой гала-концерт к 100-летию Галины Вишневской

На сцене Московского театра оперетты пройдет Большой Гала-концерт, посвященный 100-летию Галины Вишневской — выдающейся советской и российской оперной певицы, которая начинала свою творческую карьеру именно с оперетты.
Вечер наполнен знаковыми произведениями и включает сцены из знаменитых оперетт:
В этот вечер арии и дуэты из известных оперетт исполнят звезды музыкальной сцены, среди которых:
В качестве музыкального руководителя выступит Константин Хватынец, главный дирижер Московского театра оперетты, который также возглавит Национальный филармонический оркестр России.
Зрителей ожидает незабываемый вечер под звуки чарующих мелодий, танцевальных ритмов и увлекательных историй, наполненный элегантностью и шармом оперетты. Каждое выступление исполнителей - это результат их побед на международных конкурсах и гастролей по всему миру.
Продолжительность концерта: 2 отделения по 60 минут.