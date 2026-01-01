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Большой гала-концерт к 100-летию Галины Вишневской
Билеты от 2500₽
Киноафиша Большой гала-концерт к 100-летию Галины Вишневской

Большой гала-концерт к 100-летию Галины Вишневской

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте

Гала-концерт в честь Галины Вишневской в Доме музыки

На сцене Московского театра оперетты пройдет Большой Гала-концерт, посвященный 100-летию Галины Вишневской — выдающейся советской и российской оперной певицы, которая начинала свою творческую карьеру именно с оперетты.

В программе концерта

Вечер наполнен знаковыми произведениями и включает сцены из знаменитых оперетт:

  • «Летучая мышь» и «Цыганский барон» И. Штрауса
  • «Королева Чардаша», «Принцесса цирка», «Фиалка Монмартра», «Марица» и «Баядера» И. Кальмана
  • «Весёлая вдова» и «Страна улыбок» Ф. Легара

Исполнители и дирижер

В этот вечер арии и дуэты из известных оперетт исполнят звезды музыкальной сцены, среди которых:

  • Народная артистка России Елена Зайцева
  • Юлия Гончарова
  • Заслуженный артист России Пётр Борисенко
  • Александр Бабик
  • Максим Катырев

В качестве музыкального руководителя выступит Константин Хватынец, главный дирижер Московского театра оперетты, который также возглавит Национальный филармонический оркестр России.

Ожидаемое впечатление

Зрителей ожидает незабываемый вечер под звуки чарующих мелодий, танцевальных ритмов и увлекательных историй, наполненный элегантностью и шармом оперетты. Каждое выступление исполнителей - это результат их побед на международных конкурсах и гастролей по всему миру.

Продолжительность концерта: 2 отделения по 60 минут.

Купить билет на концерт Большой гала-концерт к 100-летию Галины Вишневской

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Ноябрь
10 ноября вторник
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 2500 ₽

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