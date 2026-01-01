Большой гала-концерт к 100-летию Галины Вишневской

Гала-концерт в честь Галины Вишневской в Доме музыки

На сцене Московского театра оперетты пройдет Большой Гала-концерт, посвященный 100-летию Галины Вишневской — выдающейся советской и российской оперной певицы, которая начинала свою творческую карьеру именно с оперетты.

В программе концерта

Вечер наполнен знаковыми произведениями и включает сцены из знаменитых оперетт:

«Летучая мышь» и «Цыганский барон» И. Штрауса

«Королева Чардаша», «Принцесса цирка», «Фиалка Монмартра», «Марица» и «Баядера» И. Кальмана

«Весёлая вдова» и «Страна улыбок» Ф. Легара

Исполнители и дирижер

В этот вечер арии и дуэты из известных оперетт исполнят звезды музыкальной сцены, среди которых:

Народная артистка России Елена Зайцева

Юлия Гончарова

Заслуженный артист России Пётр Борисенко

Александр Бабик

Максим Катырев

В качестве музыкального руководителя выступит Константин Хватынец, главный дирижер Московского театра оперетты, который также возглавит Национальный филармонический оркестр России.

Ожидаемое впечатление

Зрителей ожидает незабываемый вечер под звуки чарующих мелодий, танцевальных ритмов и увлекательных историй, наполненный элегантностью и шармом оперетты. Каждое выступление исполнителей - это результат их побед на международных конкурсах и гастролей по всему миру.

Продолжительность концерта: 2 отделения по 60 минут.