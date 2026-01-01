Большой джазовый оркестр п\у Петра Востокова

Звуки военного джаза в исполнении Большого джазового оркестра

Приглашаем вас насладиться уникальным музыкальным событием! Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова исполнит произведения из репертуара джазовых оркестров военных лет. Этот концерт — дань уважения выдающимся композиторам, которые создали незабываемые мелодии в сложные времена.

В программе прозвучат сочинения таких мастеров как Джо Гарланд, Александр Цфасман, Никита Богословский, Андрей Эшпай, Матвей Блантер и Олег Лундстрем. Каждый из этих композиторов оставил яркий след в истории музыки, и их работы до сих пор вдохновляют новые поколения артистов.

