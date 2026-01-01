Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Большой джазовый оркестр п\у Петра Востокова
Билеты от 500₽
Киноафиша Большой джазовый оркестр п\у Петра Востокова

Большой джазовый оркестр п\у Петра Востокова

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Звуки военного джаза в исполнении Большого джазового оркестра

Приглашаем вас насладиться уникальным музыкальным событием! Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова исполнит произведения из репертуара джазовых оркестров военных лет. Этот концерт — дань уважения выдающимся композиторам, которые создали незабываемые мелодии в сложные времена.

В программе прозвучат сочинения таких мастеров как Джо Гарланд, Александр Цфасман, Никита Богословский, Андрей Эшпай, Матвей Блантер и Олег Лундстрем. Каждый из этих композиторов оставил яркий след в истории музыки, и их работы до сих пор вдохновляют новые поколения артистов.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального вечера. Оживите свою память о военном джазе и погрузитесь в атмосферу эпохи!

Купить билет на концерт Большой джазовый оркестр п\у Петра Востокова

Помощь с билетами
Январь
Май
9 января суббота
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽
9 мая воскресенье
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

Фотографии

Большой джазовый оркестр п\у Петра Востокова

В ближайшие дни

Богатыри. Русские былины с песочной анимацией
6+
Классическая музыка

Богатыри. Русские былины с песочной анимацией

23 февраля в 13:00 Дом музыки
от 900 ₽
Органный концерт к 95-летию Микаэла Таривердиева
6+
Классическая музыка

Органный концерт к 95-летию Микаэла Таривердиева

18 ноября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Гурам Амарян и его Друзья!
18+
Юмор

Гурам Амарян и его Друзья!

1 июля в 18:00 Coin Event Hall
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше