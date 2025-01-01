Меню
Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова
Билеты от 2000₽
Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова

Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Вечер джаза в клубе «Эссе»

В джаз-клубе «Эссе» в центре Москвы состоится захватывающее выступление Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова. Этот талантливый музыкант является лауреатом всероссийских джазовых конкурсов и выпускником престижных музыкальных учебных заведений – Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных и Российской академии музыки имени Гнесиных.

Джаз для всех

Большой джазовый оркестр порадует зрителей как классическими, так и современными джазовыми композициями. Аранжировки охватывают широкий спектр джазовых стилей, что делает каждое исполнение уникальным и запоминающимся. Шоу будет интересно как тем, кто только начинает знакомство с джазом, так и опытным поклонникам этого музыкального направления.

Почему стоит посетить

Выступления Петра Востокова и его оркестра – это не просто концерт, а настоящее погружение в мир живой музыки, где каждое произведение рассказывает свою историю. Ожидайте яркое и эмоциональное шоу, которое подарит множество впечатлений и отличное настроение.

Декабрь
26 декабря пятница
22:00
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
от 2000 ₽

