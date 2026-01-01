Большой джазовый оркестр. Битлз. Гленн Миллер. Джордж Гершвин

В Театральном центре «На Плющихе» выступит Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова. Этот уникальный коллектив, прекрасно исполняющий произведения таких мастеров как Каунт Бэйси, Гленн Миллер и Дюк Эллингтон, воссоздаёт атмосферу джазовых залов и танцполов 1930-х и 1940-х годов. Концерт понравится любителям джазовой классики и музыки тех времён.
В программе звучит музыка Джорджа Гершвина, Гленна Миллера, Луи Прима, а также песни из репертуара группы «Битлз». Вот некоторые из произведений, которые будут исполнены:
В составе Большого джазового оркестра — практически весь авангард московской джазовой сцены: солисты ведущих биг-бэндов, лауреаты множества российских и международных конкурсов и фестивалей. Оркестр выступает на крупнейших джазовых событиях страны, таких как «Триумф джаза», «Джаз в саду Эрмитаж» и многих других.
Концертная программа «Битлз. Гленн Миллер. Джордж Гершвин» состоится 17 мая и 21 июня. Она обещает подарить зрителям незабываемые музыкальные моменты, в том числе и ставшую джазовой классикой музыку из фильма «Серенада Солнечной Долины». Не упустите возможность насладиться живым исполнением лучших джазовых мелодий!