Большой джазовый оркестр. Битлз. Гленн Миллер. Джордж Гершвин
Киноафиша Большой джазовый оркестр. Битлз. Гленн Миллер. Джордж Гершвин

Большой джазовый оркестр. Битлз. Гленн Миллер. Джордж Гершвин

О концерте

Джазовые вечера в Театральном центре «На Плющихе»

В Театральном центре «На Плющихе» выступит Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова. Этот уникальный коллектив, прекрасно исполняющий произведения таких мастеров как Каунт Бэйси, Гленн Миллер и Дюк Эллингтон, воссоздаёт атмосферу джазовых залов и танцполов 1930-х и 1940-х годов. Концерт понравится любителям джазовой классики и музыки тех времён.

Программа концерта

В программе звучит музыка Джорджа Гершвина, Гленна Миллера, Луи Прима, а также песни из репертуара группы «Битлз». Вот некоторые из произведений, которые будут исполнены:

  • Дж. Гершвин: Rhapsody in Blue
  • Д. Эллингтон: Железнодорожная сюита
  • Л. Прима: Sing, Sing, Sing
  • В. Юманс: Tea for Two
  • Дж. Кори: I Left My Heart in San Francisco
  • А. Веббер: Heaven on Their Mind
  • Г. Миллер: Серенада солнечной долины
  • П. Маккартни: Hey Jude

Уникальные исполнители

В составе Большого джазового оркестра — практически весь авангард московской джазовой сцены: солисты ведущих биг-бэндов, лауреаты множества российских и международных конкурсов и фестивалей. Оркестр выступает на крупнейших джазовых событиях страны, таких как «Триумф джаза», «Джаз в саду Эрмитаж» и многих других.

Будущие выступления

Концертная программа «Битлз. Гленн Миллер. Джордж Гершвин» состоится 17 мая и 21 июня. Она обещает подарить зрителям незабываемые музыкальные моменты, в том числе и ставшую джазовой классикой музыку из фильма «Серенада Солнечной Долины». Не упустите возможность насладиться живым исполнением лучших джазовых мелодий!

Июнь
21 июня воскресенье
19:30
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
