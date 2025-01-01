Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Большой джазовый оркестр. Битлз. Гленн. Миллер. Джордж Гершвин
Билеты от 1000₽
Киноафиша Большой джазовый оркестр. Битлз. Гленн. Миллер. Джордж Гершвин

Большой джазовый оркестр. Битлз. Гленн. Миллер. Джордж Гершвин

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Музыка джаза: концерт в Театральном центре «На Плющихе»

Театральный центр «На Плющихе» приглашает всех любителей jazz на незабываемый вечер, посвященный творчеству великих композиторов и музыкантов. Ожидайте звучание классических мелодий от Битлз, Гленна Миллера и Джорджа Гершвина, исполненных в уникальной интерпретации Большого джазового оркестра.

Темы и настроение концерта

Концерт "Большой джазовый оркестр: Битлз, Гленн Миллер, Джордж Гершвин" станет идеальным поводом окунуться в волшебный мир джаза. Каждое произведение будет исполняться с душой и мастерством, что позволит зрителям по-новому взглянуть на знакомые мелодии. Живое исполнение, захватывающие аранжировки и профессионализм музыкантов создадут атмосферу истинного праздника.

Интересные факты

  • Гленн Миллер был одним из самых популярных джазовых оркестров в 1940-х годах, его музыка до сих пор вызывает ностальгию.
  • Битлз – это не просто группа, это культурный феномен, который оказал огромное влияние на многие жанры музыки, включая джаз.
  • Джордж Гершвин стал известным благодаря своей способности сочетать классическую и популярную музыку, создав такие шедевры, как "Рапсодия в блюз" и "Порги и Бесс".

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое обязательно подарит вам незабываемые впечатления и эмоции!

Купить билет на концерт Большой джазовый оркестр. Битлз. Гленн. Миллер. Джордж Гершвин

Помощь с билетами
Январь
8 января четверг
19:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1000 ₽

В ближайшие дни

КУОК
16+
Хип-хоп
КУОК
28 декабря в 19:00 VK Stadium
от 2950 ₽
Open mic: опытные комики
18+
Юмор
Open mic: опытные комики
27 декабря в 20:00 Penta
от 750 ₽
Джаз на воде
12+
Джаз
Джаз на воде
20 февраля в 19:00 Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр)
от 2100 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше