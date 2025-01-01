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Киноафиша Большой джазовый оркестр. Битлз. Гленн. Миллер. Джордж Гершвин

Большой джазовый оркестр. Битлз. Гленн. Миллер. Джордж Гершвин

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыка, которая вдохновляет: Большой джазовый оркестр на сцене Театрального центра «На Плющихе»

Театральный центр «На Плющихе» приглашает зрителей на незабываемый вечер джазовой музыки. В программе – лучшие произведения легендарных композиторов, таких как Гленн Миллер, Джордж Гершвин и, конечно, «Битлз». Этот концерт обещает стать настоящим праздником для любителей джаза и музыки 20 века.

Что вас ждет на концерте?

Большой джазовый оркестр исполнит известные хиты, которые стали классикой жанра. Вы сможете насладиться мелодиями, известными каждому, включая знаменитые «Summertime» и «Take the 'A' Train». Также в программе – оригинальные аранжировки и неожиданные интерпретации знакомых композиций.

Знакомство с оркестром

Большой джазовый оркестр славится своим высоким уровнем исполнения и уникальным стилем. Каждый участник – профессионал своего дела, что позволяет создавать незабываемую атмосферу на сцене. Оркестр регулярно выступает на лучших площадках страны и за её пределами, собирая восторженные отзывы зрителей.

Интересные факты

  • Гленн Миллер – один из самых известных дирижёров и аранжировщиков джаза, его музыка до сих пор вдохновляет новых исполнителей.
  • «Битлз» – не только рок-группа, но и настоящие новаторы, которые оказали влияние на многие стили, включая джаз.
  • Джордж Гершвин – автор таких шедевров, как «Рапсодия в блюз» и «Порги и Бесс», которые продолжают исполняться на мировых сценах.

Не упустите возможность!

Приглашаем вас на концерт, который состоится в ближайшую субботу. Это шанс окунуться в мир джазовой музыки и насладиться великолепными исполнениями, которые запомнятся надолго. Билеты уже в продаже, не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 ноября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
19:30 от 1000 ₽

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