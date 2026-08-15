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Большой девчачий стендап
Билеты от 1200₽
Киноафиша Большой девчачий стендап

Большой девчачий стендап

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте

Большой девчачий стендап в Большевик Лофт

Приглашаем всех на уникальное шоу «Большой девчачий стендап». В программе — минимум пять горячих монологов от комикесс, резиденток и участниц таких любимых форматов, как «Женский Стендап», «Stand-Up ТНТ», «Comedy Баттл» и «Stand-Up Club #1». Обязательно стоит отметить, что концерт откроет комик «Парень на районе», который создаст позитивную атмосферу, общаясь с залом пока дамы готовятся к выступлению.

Вас ждет веселый и праздничный вечер, наполненный юмором и радостью. Музыка на сборе гостей и разнообразное меню от ресторана добавят атмосферы.

Состав на 13 июня

  • Вика Македнская — «Женский Стендап ТНТ»
  • Аля Кокушкина — Высшая Лига КВН, Comedy Баттл
  • Зоя Куулар — «Открытый микрофон ТНТ», «Comedy Баттл», «Импровизация»
  • Наташа Корчмарек — «Comedy Баттл», «Stand-up Фестиваль ТНТ»
  • Юлия Поломина — «Женский Стендап ТНТ», «Открытый Микрофон ТНТ»

Состав на 20 июня

  • Ярослава Тринадцатко — резидент «Stand Up Club #1», ведущая шоу «Пятница 13КО»
  • Настя Веневитина — «Женский Стендап ТНТ», шоу «Прожарка ТНТ4»
  • Инга Стоколяс — «Женский Стендап ТНТ»
  • Надя Бобрышева — «Comedy Баттл» на ТНТ, ведущая «Comedy Radio»
  • Наташа Захарова — «Friends StandUP»

Состав на 27 июня

  • Катя Котофеева — «Женский стендап ТНТ», полуфиналист Comedy Баттл на ТНТ
  • Вика Македонская — «Женский Стендап ТНТ»
  • Настя Веневитина — «Женский Стендап ТНТ», шоу «Прожарка ТНТ4»
  • Виолетта Мнацаканян — «Женский Стендап ТНТ»
  • Оля Баженова — «Шоу ДаМы», «Стендап Фестиваль ТНТ», «Стендап Лига», «Шоу Комьюнити»

Состав может изменяться и увеличиваться, также возможно участие секретных гостей. Чтобы насладиться атмосферой, приходите за час до начала концерта — сбор гостей в это время.

В «Большевик Лофт» действует большой ассортимент меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Для зрителей предусмотрена бесплатная парковка. Возрастное ограничение — 18+ (при входе потребуется паспорт). Лица, не достигшие 18 лет, не допускаются на концерт, даже в сопровождении родителей или законных представителей.

Купить билет на концерт Большой девчачий стендап

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Август
15 августа суббота
21:00
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1200 ₽
29 августа суббота
18:00
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1200 ₽

Фотографии

Большой девчачий стендап Большой девчачий стендап

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