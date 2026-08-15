Большой девчачий стендап в Большевик Лофт

Приглашаем всех на уникальное шоу «Большой девчачий стендап». В программе — минимум пять горячих монологов от комикесс, резиденток и участниц таких любимых форматов, как «Женский Стендап», «Stand-Up ТНТ», «Comedy Баттл» и «Stand-Up Club #1». Обязательно стоит отметить, что концерт откроет комик «Парень на районе», который создаст позитивную атмосферу, общаясь с залом пока дамы готовятся к выступлению.

Вас ждет веселый и праздничный вечер, наполненный юмором и радостью. Музыка на сборе гостей и разнообразное меню от ресторана добавят атмосферы.

Состав на 13 июня

Вика Македнская — «Женский Стендап ТНТ»

Аля Кокушкина — Высшая Лига КВН, Comedy Баттл

Зоя Куулар — «Открытый микрофон ТНТ», «Comedy Баттл», «Импровизация»

Наташа Корчмарек — «Comedy Баттл», «Stand-up Фестиваль ТНТ»

Юлия Поломина — «Женский Стендап ТНТ», «Открытый Микрофон ТНТ»

Состав на 20 июня

Ярослава Тринадцатко — резидент «Stand Up Club #1», ведущая шоу «Пятница 13КО»

Настя Веневитина — «Женский Стендап ТНТ», шоу «Прожарка ТНТ4»

Инга Стоколяс — «Женский Стендап ТНТ»

Надя Бобрышева — «Comedy Баттл» на ТНТ, ведущая «Comedy Radio»

Наташа Захарова — «Friends StandUP»

Состав на 27 июня

Катя Котофеева — «Женский стендап ТНТ», полуфиналист Comedy Баттл на ТНТ

Вика Македонская — «Женский Стендап ТНТ»

Настя Веневитина — «Женский Стендап ТНТ», шоу «Прожарка ТНТ4»

Виолетта Мнацаканян — «Женский Стендап ТНТ»

Оля Баженова — «Шоу ДаМы», «Стендап Фестиваль ТНТ», «Стендап Лига», «Шоу Комьюнити»

Состав может изменяться и увеличиваться, также возможно участие секретных гостей. Чтобы насладиться атмосферой, приходите за час до начала концерта — сбор гостей в это время.

В «Большевик Лофт» действует большой ассортимент меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Для зрителей предусмотрена бесплатная парковка. Возрастное ограничение — 18+ (при входе потребуется паспорт). Лица, не достигшие 18 лет, не допускаются на концерт, даже в сопровождении родителей или законных представителей.