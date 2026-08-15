Приглашаем всех на уникальное шоу «Большой девчачий стендап». В программе — минимум пять горячих монологов от комикесс, резиденток и участниц таких любимых форматов, как «Женский Стендап», «Stand-Up ТНТ», «Comedy Баттл» и «Stand-Up Club #1». Обязательно стоит отметить, что концерт откроет комик «Парень на районе», который создаст позитивную атмосферу, общаясь с залом пока дамы готовятся к выступлению.
Вас ждет веселый и праздничный вечер, наполненный юмором и радостью. Музыка на сборе гостей и разнообразное меню от ресторана добавят атмосферы.
Состав может изменяться и увеличиваться, также возможно участие секретных гостей. Чтобы насладиться атмосферой, приходите за час до начала концерта — сбор гостей в это время.
В «Большевик Лофт» действует большой ассортимент меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Для зрителей предусмотрена бесплатная парковка. Возрастное ограничение — 18+ (при входе потребуется паспорт). Лица, не достигшие 18 лет, не допускаются на концерт, даже в сопровождении родителей или законных представителей.