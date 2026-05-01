Большой девчачий стендап в Большевик Лофте

Приглашаем вас на уникальное шоу «Большой Девчачий Стендап», в рамках которого вас ждет минимум пять горячих монологов и множество положительных эмоций. В этот вечер выступят талантливые комикесы, резиденты и участницы популярных шоу, таких как «Женский Стендап», «Stand-Up ТНТ», «Comedy Баттл» и «Stand-Up Club #1».

Программа вечера

Концерт откроет самый забавный «Парень на районе» - профессиональный комик, который с легкостью разгонит зал, общаясь и импровизируя с аудиторией. Он создаст позитивный вайб перед выходом замечательных дам на сцену.

Состав участниц на этот вечер:

Найка Казиева – «Женский стендап ТНТ», Высшая лига КВН «Сборная Дагестана»

Динара Курбанова – Высшая Лига КВН, «Comedy Баттл на ТНТ»

Инга Стоколяс – «Женский стендап ТНТ»

Карина Салихова – «Женский Стендап ТНТ», «Открытый Микрофон ТНТ»

Юлия Поломина – «Женский Стендап ТНТ», «Открытый Микрофон ТНТ»

Удобства для зрителей

В «Большевик Лофт» вас ждет разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей, а также широкий ассортимент алкогольных и безалкогольных напитков. Бесплатная парковка сделает ваше посещение еще более комфортным. Рекомендуем приходить заблаговременно, чтобы избежать задержек с заказом на кухне – сбор гостей начинается за час до концерта.

Важно знать

Возрастное ограничение 18+. На входе необходим паспорт. Лица, не достигшие 18-ти лет, не будут допущены на концерт, даже в сопровождении родителей или законных представителей.

Приготовьтесь к веселому и незабываемому вечеру с любимыми комиками!