Большой Девчачий Stand Up

Большой Девчачий Стендап в Bolshevik Loft

Приглашаем вас на уникальное шоу «Большой Девчачий Стендап»! Подготовьтесь к вечеру, полному горячих монологов и безграничных эмоций. На сцене выступят талантливые комикесы, резиденты и участницы таких популярных шоу, как «Женский Стендап», «Stand-Up ТНТ», «Comedy Баттл» и «Stand-Up Club #1».

Формат вечера

Концерт откроет самый забавный «Парень на районе», профессиональный комик, который настроит аудиторию на позитивный вайб, общаясь и импровизируя с залом, пока дамы готовятся к выходу.

Состав участников

Вера Котельникова – участница «Прожарки ТНТ4», ведущая подкаста «Правило 34»

Настя Веневитина – участница «Женского Стендапа ТНТ» и «Прожарки ТНТ4»

Инга Стоколяс – участница «Женского Стендапа ТНТ»

Настя Скорик – участница «Открытого Микрофона ТНТ»

Оля Баженова – участница «Стендап Фестиваля ТНТ», «Стендап Лиги» и шоу «Комьюнити»

Дополнительная информация

Шоу состоится в «Bolshevik Loft» с разнообразным меню европейской и русской кухни. Вечер будет сопровождаться живой музыкой, а также большим ассортиментом барного меню. Бесплатная парковка доступна для гостей.

Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить заранее к началу мероприятия. Обратите внимание, возрастное ограничение – 18+. На входе потребуют паспорт. Лица младше 18 лет не будут допущены на концерт, даже в сопровождении родителей.

Не упустите возможность насладиться веселым и интересным вечером с любимыми комиками!