Большой Девчачий Stand Up

Приглашаем всех на уникальное и эксклюзивное шоу «Большой Девчачий Стендап». Это вечер, наполненный минимумом пяти горячих монологов и максимумом ваших эмоций!
На сцене выступят талантливые комикесы, резиденты и участницы топовых программ: «Женский Стендап», «Stand-Up ТНТ», «Comedy Баттл», «Stand-Up Club #1» и других. Ждёт вас весёлый, интересный и праздничный вечер!
По традиции концерт откроет один из самых забавных комиков – «Парень на районе». Он настроит зрителей на позитивный вайб, общаясь и импровизируя с залом, пока дамы готовятся к выходу.
Вас ждет не только стендап, но и музыкальное сопровождение, разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей, а также большая барная карта. Бесплатная парковка обеспечит вам комфортный визит.
Чтобы избежать задержек с заказами на кухне, рекомендуем приходить к началу сборов гостей. Возрастное ограничение – 18+. На входе потребуется паспорт, лица моложе 18-ти лет на концерт не допускаются, даже в сопровождении родителей или законных представителей.
Состав участников может изменяться, увеличиваться, и возможно участие секретных гостей. Не упустите возможность стать частью этого удивительного вечера!