Большой Девчачий Stand Up

Большой Девчачий Стендап в «Большевике»

Приглашаем всех на уникальное и эксклюзивное шоу «Большой Девчачий Стендап». Это вечер, наполненный минимумом пяти горячих монологов и максимумом ваших эмоций!

Прекрасные комикесы

На сцене выступят талантливые комикесы, резиденты и участницы топовых программ: «Женский Стендап», «Stand-Up ТНТ», «Comedy Баттл», «Stand-Up Club #1» и других. Ждёт вас весёлый, интересный и праздничный вечер!

Забавное начало

По традиции концерт откроет один из самых забавных комиков – «Парень на районе». Он настроит зрителей на позитивный вайб, общаясь и импровизируя с залом, пока дамы готовятся к выходу.

Состав на 3 января

Ярослава Тринадцатко – резидент «Stand Up Club #1» , ведущая шоу «Женский Взгляд» , «Пятница 13КО»

– резидент , ведущая шоу , Динара Курбанова – Высшая Лига КВН, «Comedy Баттл на ТНТ» , «Большое Шоу»

– Высшая Лига КВН, , Вика Македонская – «Женский стендап ТНТ»

– Надежда Бобрышева – «Comedy Баттл» на ТНТ, ведущая «Comedy Radio»

– на ТНТ, ведущая Таня Березовская – «Открытый Микрофон», «Женщины Комики», «Стендап Фест ТНТ»

Уютная атмосфера

Вас ждет не только стендап, но и музыкальное сопровождение, разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей, а также большая барная карта. Бесплатная парковка обеспечит вам комфортный визит.

Рекомендации

Чтобы избежать задержек с заказами на кухне, рекомендуем приходить к началу сборов гостей. Возрастное ограничение – 18+. На входе потребуется паспорт, лица моложе 18-ти лет на концерт не допускаются, даже в сопровождении родителей или законных представителей.

Состав участников может изменяться, увеличиваться, и возможно участие секретных гостей. Не упустите возможность стать частью этого удивительного вечера!