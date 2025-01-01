Меню
Большой Девчачий Stand Up
Билеты от 1500₽
Киноафиша Большой Девчачий Stand Up

Большой Девчачий Stand Up

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Большой Девчачий Стендап в «Большевике»

Приглашаем всех на уникальное и эксклюзивное шоу «Большой Девчачий Стендап». Это вечер, наполненный минимумом пяти горячих монологов и максимумом ваших эмоций!

Прекрасные комикесы

На сцене выступят талантливые комикесы, резиденты и участницы топовых программ: «Женский Стендап», «Stand-Up ТНТ», «Comedy Баттл», «Stand-Up Club #1» и других. Ждёт вас весёлый, интересный и праздничный вечер!

Забавное начало

По традиции концерт откроет один из самых забавных комиков – «Парень на районе». Он настроит зрителей на позитивный вайб, общаясь и импровизируя с залом, пока дамы готовятся к выходу.

Состав на 3 января

  • Ярослава Тринадцатко – резидент «Stand Up Club #1», ведущая шоу «Женский Взгляд», «Пятница 13КО»
  • Динара Курбанова – Высшая Лига КВН, «Comedy Баттл на ТНТ», «Большое Шоу»
  • Вика Македонская«Женский стендап ТНТ»
  • Надежда Бобрышева«Comedy Баттл» на ТНТ, ведущая «Comedy Radio»
  • Таня Березовская«Открытый Микрофон», «Женщины Комики», «Стендап Фест ТНТ»

Уютная атмосфера

Вас ждет не только стендап, но и музыкальное сопровождение, разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей, а также большая барная карта. Бесплатная парковка обеспечит вам комфортный визит.

Рекомендации

Чтобы избежать задержек с заказами на кухне, рекомендуем приходить к началу сборов гостей. Возрастное ограничение – 18+. На входе потребуется паспорт, лица моложе 18-ти лет на концерт не допускаются, даже в сопровождении родителей или законных представителей.

Состав участников может изменяться, увеличиваться, и возможно участие секретных гостей. Не упустите возможность стать частью этого удивительного вечера!

Январь
3 января суббота
15:30
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1500 ₽

