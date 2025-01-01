Меню
Большой Девчачий Stand Up
Билеты от 1200₽
Киноафиша Большой Девчачий Stand Up

Большой Девчачий Stand Up

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Приглашаем всех на уникальное эксклюзивное шоу "Большой Девчачий Стендап". Минимум 5 горячих монологов за один вечер и безграничный максимум ваших эмоций. Для вас Выступят прекрасные комикесы, резиденты и участницы топовых шоу: «Женский Стендап», «Stand-Up ТНТ», «Comedy Баттл», «Stand-Up Club #1» и другие. Вас ждет веселый, интересный и праздничный вечер! По традиции концерт открывает самый забавный "Парень на районе" (он же профессиональный комик), и настраивает зрителя на позитивный вайб, общаясь и импровизируя с залом, пока дамы готовятся к выходу. Состав будет объявлен позже. Музыка на сборе гостей, большой ассортимент меню и барной карты и, конечно, шоу Стендап от известных и любимых комиков. Состав может измениться, увеличиться; Возможно участие секретных гостей. Событие состоится в "Bolshevik Loft". Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Бесплатная парковка. Чтобы избежать задержек по заказам на кухню рекомендуем приходить к сбору гостей. Сбор гостей за час Телефон для связи: +79067314551 Возрастное ограничение 18+ (на входе потребуется паспорт)

4 октября
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
18:00 от 1500 ₽
11 октября
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
21:30 от 1500 ₽
18 октября
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
18:00 от 1200 ₽

