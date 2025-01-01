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Большой Девчачий Stand Up. 9 августа
Билеты от 1200₽
Киноафиша Большой Девчачий Stand Up. 9 августа

Большой Девчачий Stand Up. 9 августа

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Уникальное шоу «Большой Девчачий Стендап»

Приглашаем вас на эксклюзивное шоу «Большой Девчачий Стендап», где вас ждут минимум пять горячих монологов за один вечер и безграничный максимум эмоций!

Звездный состав

На сцене выступят прекрасные комикесы, резиденты и участницы топовых шоу:

  • «Женский Стендап»
  • «Stand-Up ТНТ»
  • «Comedy Баттл»
  • «Stand-Up Club #1»
  • и других!

Вас ждет веселый, интересный и праздничный вечер! Традиционно концерт открывает самый забавный «Парень на районе», профессиональный комик, который настроит зрителей на позитивный вайб, общаясь и импровизируя с залом, пока дамы готовятся к выходу.

Состав на 9 августа

Место проведения: Большевик Лофт. Вот кто выступит в этот вечер:

  • Ярослава Тринадцатко — резидент «Stand Up Club #1», ведущая шоу «Женский Взгляд», «Пятница 13КО»
  • Белла — «Женский Стендап ТНТ»
  • Инга Стоколяс — «Женский Стендап ТНТ»
  • Татьяна Березовская — «Открытый Микрофон», «Женщины Комики», «Стендап Фест ТНТ»
  • Надежда Бобрышева — «Comedy Баттл» на ТНТ, ведущая «Comedy Radio»

Атмосфера вечера

На сборе гостей будет играть музыка, а также представлен большой ассортимент меню и барной карты. Шоу стендап от известных и любимых комиков подарит вам незабываемые эмоции!

Дополнительная информация

Обратите внимание, что состав может измениться и увеличиться; возможно участие секретных гостей. Событие пройдет в «Bolshevik Loft», где вы сможете насладиться разнообразным меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Также будет доступна бесплатная парковка.

Чтобы избежать задержек с заказами на кухню, рекомендуем приходить к сбору гостей, который начнется за час до начала шоу.

 

 

Возрастное ограничение: 18+ (на входе потребуется паспорт).

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
18:00 от 1200 ₽

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