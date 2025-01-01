Большой Девчачий Stand Up. 9 августа

Приглашаем вас на эксклюзивное шоу «Большой Девчачий Стендап», где вас ждут минимум пять горячих монологов за один вечер и безграничный максимум эмоций!
На сцене выступят прекрасные комикесы, резиденты и участницы топовых шоу:
Вас ждет веселый, интересный и праздничный вечер! Традиционно концерт открывает самый забавный «Парень на районе», профессиональный комик, который настроит зрителей на позитивный вайб, общаясь и импровизируя с залом, пока дамы готовятся к выходу.
Место проведения: Большевик Лофт. Вот кто выступит в этот вечер:
На сборе гостей будет играть музыка, а также представлен большой ассортимент меню и барной карты. Шоу стендап от известных и любимых комиков подарит вам незабываемые эмоции!
Обратите внимание, что состав может измениться и увеличиться; возможно участие секретных гостей. Событие пройдет в «Bolshevik Loft», где вы сможете насладиться разнообразным меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Также будет доступна бесплатная парковка.
Чтобы избежать задержек с заказами на кухню, рекомендуем приходить к сбору гостей, который начнется за час до начала шоу.
Возрастное ограничение: 18+ (на входе потребуется паспорт).