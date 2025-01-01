Большой Девчачий Stand Up. 9 августа

Уникальное шоу «Большой Девчачий Стендап»

Приглашаем вас на эксклюзивное шоу «Большой Девчачий Стендап», где вас ждут минимум пять горячих монологов за один вечер и безграничный максимум эмоций!

Звездный состав

На сцене выступят прекрасные комикесы, резиденты и участницы топовых шоу:

«Женский Стендап»

«Stand-Up ТНТ»

«Comedy Баттл»

«Stand-Up Club #1»

и других!

Вас ждет веселый, интересный и праздничный вечер! Традиционно концерт открывает самый забавный «Парень на районе», профессиональный комик, который настроит зрителей на позитивный вайб, общаясь и импровизируя с залом, пока дамы готовятся к выходу.

Состав на 9 августа

Место проведения: Большевик Лофт. Вот кто выступит в этот вечер:

Ярослава Тринадцатко — резидент «Stand Up Club #1», ведущая шоу «Женский Взгляд», «Пятница 13КО»

Белла — «Женский Стендап ТНТ»

Инга Стоколяс — «Женский Стендап ТНТ»

Татьяна Березовская — «Открытый Микрофон», «Женщины Комики», «Стендап Фест ТНТ»

Надежда Бобрышева — «Comedy Баттл» на ТНТ, ведущая «Comedy Radio»

Атмосфера вечера

На сборе гостей будет играть музыка, а также представлен большой ассортимент меню и барной карты. Шоу стендап от известных и любимых комиков подарит вам незабываемые эмоции!

Дополнительная информация

Обратите внимание, что состав может измениться и увеличиться; возможно участие секретных гостей. Событие пройдет в «Bolshevik Loft», где вы сможете насладиться разнообразным меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Также будет доступна бесплатная парковка.

Чтобы избежать задержек с заказами на кухню, рекомендуем приходить к сбору гостей, который начнется за час до начала шоу.

Возрастное ограничение: 18+ (на входе потребуется паспорт).