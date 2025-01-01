Большой Девчачий Stand Up. 30 августа

Приглашаем всех на эксклюзивное событие — «Большой Девчачий Стендап». В программе минимум 5 захватывающих монологов и максимум ярких эмоций. На сцене выступят лучшие комикесы, резиденты и участницы популярных шоу: «Женский Стендап», «Stand-Up ТНТ», «Comedy Баттл», «Stand-Up Club #1» и других.
Вас ждет веселый и интересный вечер! По традиции концерт откроет самый забавный «Парень на районе», профессиональный комик, который настроит зрителей на позитивный лад, общаясь и импровизируя с залом, пока дамы готовятся к выходу.
Событие пройдет в Bolshevik Loft. Гостей ждет разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей, а также широкий выбор напитков из барной карты. Для вашего удобства предусмотрена бесплатная парковка.
Чтобы избежать задержек с заказами на кухне, рекомендуем приходить к сбору гостей, который начнется за час до начала программы.
Возрастное ограничение 18+. На входе потребуется паспорт.
Не пропустите этот яркий вечер, наполненный смехом и хорошим настроением!