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Большой Девчачий Stand Up. 30 августа
Билеты от 1200₽
Киноафиша Большой Девчачий Stand Up. 30 августа

Большой Девчачий Stand Up. 30 августа

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Уникальное шоу «Большой Девчачий Стендап»

Приглашаем всех на эксклюзивное событие — «Большой Девчачий Стендап». В программе минимум 5 захватывающих монологов и максимум ярких эмоций. На сцене выступят лучшие комикесы, резиденты и участницы популярных шоу: «Женский Стендап», «Stand-Up ТНТ», «Comedy Баттл», «Stand-Up Club #1» и других.

Праздник юмора и веселья

Вас ждет веселый и интересный вечер! По традиции концерт откроет самый забавный «Парень на районе», профессиональный комик, который настроит зрителей на позитивный лад, общаясь и импровизируя с залом, пока дамы готовятся к выходу.

Состав участников на 30 августа

  • Найка Казиева — «Женский стендап ТНТ», Высшая лига КВН «Сборная Дагестана», «Открытый микрофон» ТНТ
  • Карина Салихова — «Женский стендап ТНТ», «Открытый микрофон» ТНТ
  • Анастасия Чубарова — Roast Battle Labelcom, Roast Battle «Сковорода»
  • Алина Проскура — «Открытый Микрофон ТНТ», «Женский Стендап ТНТ»
  • Амалия Гридина — Блогер юмористического контента, участница «Comedy Баттл»

Место проведения и дополнительные детали

Событие пройдет в Bolshevik Loft. Гостей ждет разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей, а также широкий выбор напитков из барной карты. Для вашего удобства предусмотрена бесплатная парковка.

Чтобы избежать задержек с заказами на кухне, рекомендуем приходить к сбору гостей, который начнется за час до начала программы. 

Возрастное ограничение

Возрастное ограничение 18+. На входе потребуется паспорт.

Не пропустите этот яркий вечер, наполненный смехом и хорошим настроением!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
18:00 от 1200 ₽

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