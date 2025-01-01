Большой Девчачий Stand Up. 30 августа

Уникальное шоу «Большой Девчачий Стендап»

Приглашаем всех на эксклюзивное событие — «Большой Девчачий Стендап». В программе минимум 5 захватывающих монологов и максимум ярких эмоций. На сцене выступят лучшие комикесы, резиденты и участницы популярных шоу: «Женский Стендап», «Stand-Up ТНТ», «Comedy Баттл», «Stand-Up Club #1» и других.

Праздник юмора и веселья

Вас ждет веселый и интересный вечер! По традиции концерт откроет самый забавный «Парень на районе», профессиональный комик, который настроит зрителей на позитивный лад, общаясь и импровизируя с залом, пока дамы готовятся к выходу.

Состав участников на 30 августа

Найка Казиева — «Женский стендап ТНТ», Высшая лига КВН «Сборная Дагестана», «Открытый микрофон» ТНТ

— «Женский стендап ТНТ», Высшая лига КВН «Сборная Дагестана», «Открытый микрофон» ТНТ Карина Салихова — «Женский стендап ТНТ», «Открытый микрофон» ТНТ

— «Женский стендап ТНТ», «Открытый микрофон» ТНТ Анастасия Чубарова — Roast Battle Labelcom, Roast Battle «Сковорода»

— Roast Battle Labelcom, Roast Battle «Сковорода» Алина Проскура — «Открытый Микрофон ТНТ», «Женский Стендап ТНТ»

— «Открытый Микрофон ТНТ», «Женский Стендап ТНТ» Амалия Гридина — Блогер юмористического контента, участница «Comedy Баттл»

Место проведения и дополнительные детали

Событие пройдет в Bolshevik Loft. Гостей ждет разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей, а также широкий выбор напитков из барной карты. Для вашего удобства предусмотрена бесплатная парковка.

Чтобы избежать задержек с заказами на кухне, рекомендуем приходить к сбору гостей, который начнется за час до начала программы.

Возрастное ограничение

Возрастное ограничение 18+. На входе потребуется паспорт.

Не пропустите этот яркий вечер, наполненный смехом и хорошим настроением!