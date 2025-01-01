Большой Девчачий Stand Up. 27 сентября

Приглашаем на уникальное шоу «Большой Девчачий Стендап»!

Готовьтесь к незабываемому вечеру, полному смеха и положительных эмоций! На сцене — минимум пять горячих монологов от талантливейших комикесс, резидентов и участниц популярных шоу: «Женский Стендап», «Stand-Up ТНТ», «Comedy Баттл» и «Stand-Up Club #1». Это будет весёлый и праздничный вечер, который не оставит равнодушным ни одного зрителя!

Что вас ждет?

Традиционно вечер открывает самый забавный «Парень на районе» — профессиональный комик, который настроит зал на позитивный вайб, активно общаясь и импровизируя с публикой, пока дамы готовятся к выходу на сцену.

Состав участников на 27 сентября:

Вика Македонская — «Женский стендап ТНТ»

— «Женский стендап ТНТ» Динара Курбанова — Высшая Лига КВН, «Comedy Баттл на ТНТ»

— Высшая Лига КВН, «Comedy Баттл на ТНТ» Инга Стоколяс — «Женский Стендап ТНТ»

— «Женский Стендап ТНТ» Надежда Бобрышева — «Comedy Баттл» на ТНТ, Ведущая «Comedy Radio»

— «Comedy Баттл» на ТНТ, Ведущая «Comedy Radio» Оля Баженова — «Стендап Фестиваль ТНТ», «Стендап Лига», Шоу «Комьюнити»

Атмосфера вечера

На сборе гостей будет звучать зажигательная музыка. Широкий ассортимент меню и барной карты — всё это создаст комфортную атмосферу для наслаждения шоу. Состав участников может измениться, также возможно участие секретных гостей.

Место проведения

Событие состоится в «Bolshevik Loft», где представлено разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Для вашего удобства — бесплатная парковка.

Рекомендации

Чтобы избежать задержек с заказами на кухне, советуем приходить за 30 минут до начала программы. Обратите внимание на возрастное ограничение: 18+ (при входе потребуется паспорт).