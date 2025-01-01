Большой Девчачий Stand Up. 27 сентября

Готовьтесь к незабываемому вечеру, полному смеха и положительных эмоций! На сцене — минимум пять горячих монологов от талантливейших комикесс, резидентов и участниц популярных шоу: «Женский Стендап», «Stand-Up ТНТ», «Comedy Баттл» и «Stand-Up Club #1». Это будет весёлый и праздничный вечер, который не оставит равнодушным ни одного зрителя!
Традиционно вечер открывает самый забавный «Парень на районе» — профессиональный комик, который настроит зал на позитивный вайб, активно общаясь и импровизируя с публикой, пока дамы готовятся к выходу на сцену.
На сборе гостей будет звучать зажигательная музыка. Широкий ассортимент меню и барной карты — всё это создаст комфортную атмосферу для наслаждения шоу. Состав участников может измениться, также возможно участие секретных гостей.
Событие состоится в «Bolshevik Loft», где представлено разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Для вашего удобства — бесплатная парковка.
Чтобы избежать задержек с заказами на кухне, советуем приходить за 30 минут до начала программы. Обратите внимание на возрастное ограничение: 18+ (при входе потребуется паспорт).