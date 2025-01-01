Большой Девчачий Stand Up. 26 июля

Уникальное шоу «Большой Девчачий Стендап»

Приглашаем всех на захватывающее и эксклюзивное шоу «Большой Девчачий Стендап». Вас ждет минимум пять горячих монологов за один вечер и безграничный максимум эмоций!

Открытие вечера

По традиции концерт начнет самый забавный «Парень на районе», который, будучи профессиональным комиком, настроит зрителей на позитивный вайб, общаясь и импровизируя с залом, пока дамы готовятся к выходу.

Состав на 26 июля

Место проведения: Большевик Лофт

Найка Казиева - «Женский стендап ТНТ», Высшая лига КВН «Сборная Дагестана», «Открытый микрофон» ТНТ

Вика Македонская - «Женский Стендап ТНТ»

Надежда Бобрышева - «Comedy Баттл» на ТНТ, Ведущая «Comedy Radio»

Юлия Поломина - «Женский Стендап ТНТ», «Открытый Микрофон ТНТ»

Аня Семенова - «Женский Стендап ТНТ», «Неудобный стендап»

Обратите внимание: состав может измениться, возможно участие секретных гостей!

Комфорт и удобство

В Bolshevik Loft вас ждет разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей, а также обширная барная карта. Бесплатная парковка сделает ваше посещение еще более комфортным.

Рекомендации

Чтобы избежать задержек по заказам на кухню, рекомендуем приходить за час до начала шоу. Сбор гостей начинается за час до мероприятия.

Контактная информация

Возрастное ограничение: 18+ (на входе потребуется паспорт).

Не упустите шанс стать частью этого удивительного вечера!