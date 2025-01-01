Большой Девчачий Stand Up. 26 июля

Приглашаем всех на захватывающее и эксклюзивное шоу «Большой Девчачий Стендап». Вас ждет минимум пять горячих монологов за один вечер и безграничный максимум эмоций!
По традиции концерт начнет самый забавный «Парень на районе», который, будучи профессиональным комиком, настроит зрителей на позитивный вайб, общаясь и импровизируя с залом, пока дамы готовятся к выходу.
Место проведения: Большевик Лофт
Обратите внимание: состав может измениться, возможно участие секретных гостей!
В Bolshevik Loft вас ждет разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей, а также обширная барная карта. Бесплатная парковка сделает ваше посещение еще более комфортным.
Чтобы избежать задержек по заказам на кухню, рекомендуем приходить за час до начала шоу. Сбор гостей начинается за час до мероприятия.
Возрастное ограничение: 18+ (на входе потребуется паспорт).
Не упустите шанс стать частью этого удивительного вечера!