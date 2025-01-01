Большой Девчачий Stand Up. 22 августа

Уникальное шоу «Большой Девчачий Стендап»

Приглашаем всех на уникальное эксклюзивное шоу «Большой Девчачий Стендап». Вас ждет минимум пять горячих монологов за один вечер и безграничный максимум эмоций! На сцене выступят прекрасные комикесы, резиденты и участницы топовых шоу, таких как «Женский Стендап», «Stand-Up ТНТ», «Comedy Баттл», «Stand-Up Club #1» и другие.

Концерт откроет самый забавный «Парень на районе» — профессиональный комик, который настроит зрителей на позитивный лад, общаясь и импровизируя с залом, пока дамы готовятся к выходу.

Состав выступающих на 22 августа (Большевик Лофт):

Настя Веневитина — «Женский Стендап ТНТ», шоу «Прожарка ТНТ4»

Вика Македонская — «Женский Стендап ТНТ»

Динара Курбанова — Высшая Лига КВН, «Comedy Баттл на ТНТ»

Инга Стоколяс — «Женский Стендап ТНТ»

Ольга Егорчева — победитель 7-го сезона шоу «Открытый Микрофон», участница «StandUp на ТНТ»

Вас ждет веселый, интересный и праздничный вечер! Будет звучать музыка на сборе гостей, а также предложен большой ассортимент меню и барной карты. Состав участников может измениться, возможно участие секретных гостей.

Информация о мероприятии:

Место проведения: «Bolshevik Loft»

Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей

Бесплатная парковка

Сбор гостей начинается за час до начала шоу

Возрастное ограничение: 18+ (на входе потребуется паспорт)

Чтобы избежать задержек по заказам на кухню, рекомендуем приходить к сбору гостей. Не упустите возможность провести вечер в компании лучших комиков!