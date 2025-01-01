Большой Девчачий Stand Up. 22 августа

Приглашаем всех на уникальное эксклюзивное шоу «Большой Девчачий Стендап». Вас ждет минимум пять горячих монологов за один вечер и безграничный максимум эмоций! На сцене выступят прекрасные комикесы, резиденты и участницы топовых шоу, таких как «Женский Стендап», «Stand-Up ТНТ», «Comedy Баттл», «Stand-Up Club #1» и другие.
Концерт откроет самый забавный «Парень на районе» — профессиональный комик, который настроит зрителей на позитивный лад, общаясь и импровизируя с залом, пока дамы готовятся к выходу.
Вас ждет веселый, интересный и праздничный вечер! Будет звучать музыка на сборе гостей, а также предложен большой ассортимент меню и барной карты. Состав участников может измениться, возможно участие секретных гостей.
Чтобы избежать задержек по заказам на кухню, рекомендуем приходить к сбору гостей. Не упустите возможность провести вечер в компании лучших комиков!