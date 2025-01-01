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Большой Девчачий Stand Up. 22 августа
Билеты от 1200₽
Киноафиша Большой Девчачий Stand Up. 22 августа

Большой Девчачий Stand Up. 22 августа

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Уникальное шоу «Большой Девчачий Стендап»

Приглашаем всех на уникальное эксклюзивное шоу «Большой Девчачий Стендап». Вас ждет минимум пять горячих монологов за один вечер и безграничный максимум эмоций! На сцене выступят прекрасные комикесы, резиденты и участницы топовых шоу, таких как «Женский Стендап», «Stand-Up ТНТ», «Comedy Баттл», «Stand-Up Club #1» и другие.

Концерт откроет самый забавный «Парень на районе» — профессиональный комик, который настроит зрителей на позитивный лад, общаясь и импровизируя с залом, пока дамы готовятся к выходу.

Состав выступающих на 22 августа (Большевик Лофт):

  • Настя Веневитина — «Женский Стендап ТНТ», шоу «Прожарка ТНТ4»
  • Вика Македонская — «Женский Стендап ТНТ»
  • Динара Курбанова — Высшая Лига КВН, «Comedy Баттл на ТНТ»
  • Инга Стоколяс — «Женский Стендап ТНТ»
  • Ольга Егорчева — победитель 7-го сезона шоу «Открытый Микрофон», участница «StandUp на ТНТ»

Вас ждет веселый, интересный и праздничный вечер! Будет звучать музыка на сборе гостей, а также предложен большой ассортимент меню и барной карты. Состав участников может измениться, возможно участие секретных гостей.

Информация о мероприятии:

  • Место проведения: «Bolshevik Loft»
  • Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей
  • Бесплатная парковка
  • Сбор гостей начинается за час до начала шоу
  • Возрастное ограничение: 18+ (на входе потребуется паспорт)

Чтобы избежать задержек по заказам на кухню, рекомендуем приходить к сбору гостей. Не упустите возможность провести вечер в компании лучших комиков!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
19:00 от 1200 ₽

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