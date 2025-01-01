Большой Девчачий Stand Up. 20 сентября

Приглашаем на уникальное шоу "Большой Девчачий Стендап"

Приготовьтесь к вечеру, полному смеха и радости! На сцене выступят великолепные комикессы, резиденты и участницы популярных шоу, таких как «Женский Стендап», «Stand-Up ТНТ», «Comedy Баттл» и «Stand-Up Club #1».

Что вас ждет?

Вы увидите минимум пять зажигательных монологов, которые подарят вам безграничный поток эмоций. Ведущим вечера станет очаровательный комик, известный как «Парень на районе». Он создаст непринужденную атмосферу, общаясь с залом и импровизируя, пока дамы готовятся к выходу.

Состав участников на 20 сентября в Большевик Лофт:

Настя Веневитина - участница «Женский Стендап ТНТ», шоу «Прожарка ТНТ4»

- участница «Женский Стендап ТНТ», шоу «Прожарка ТНТ4» Полина Газаль - участница «Женский Стендап ТНТ»

- участница «Женский Стендап ТНТ» Катя Котофеева - полуфиналистка Comedy Баттл на ТНТ, финалистка Open Mic VK

- полуфиналистка Comedy Баттл на ТНТ, финалистка Open Mic VK Татьяна Березовская - участница «Открытый Микрофон», «Женщины Комики», «Стендап Фест ТНТ»

- участница «Открытый Микрофон», «Женщины Комики», «Стендап Фест ТНТ» Наталья Корчмарек - участница «Comedy Баттл», «Stand-up Фестиваль ТНТ»

Дополнительная информация

На мероприятии вас ждет живая музыка в момент сбора гостей, разнообразное меню и отличный выбор напитков. Также возможно появление секретных гостей!

Локация и специальные условия

Шоу пройдет в Bolshevik Loft, где вас ожидает европейская и русская кухня с авторской подачей. Для удобства зрителей предоставляется бесплатная парковка.

Рекомендуем приходить за час до начала мероприятия, чтобы избежать задержек по заказам на кухню. Обратите внимание, что вход на мероприятие только для лиц старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт.