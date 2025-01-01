Большой Девчачий Stand Up. 20 сентября

Приготовьтесь к вечеру, полному смеха и радости! На сцене выступят великолепные комикессы, резиденты и участницы популярных шоу, таких как «Женский Стендап», «Stand-Up ТНТ», «Comedy Баттл» и «Stand-Up Club #1».
Вы увидите минимум пять зажигательных монологов, которые подарят вам безграничный поток эмоций. Ведущим вечера станет очаровательный комик, известный как «Парень на районе». Он создаст непринужденную атмосферу, общаясь с залом и импровизируя, пока дамы готовятся к выходу.
На мероприятии вас ждет живая музыка в момент сбора гостей, разнообразное меню и отличный выбор напитков. Также возможно появление секретных гостей!
Шоу пройдет в Bolshevik Loft, где вас ожидает европейская и русская кухня с авторской подачей. Для удобства зрителей предоставляется бесплатная парковка.
Рекомендуем приходить за час до начала мероприятия, чтобы избежать задержек по заказам на кухню. Обратите внимание, что вход на мероприятие только для лиц старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт.