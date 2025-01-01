Большой Девчачий Stand Up. 16 августа

Приглашаем на уникальное шоу «Большой Девчачий Стендап»!

Не упустите возможность стать частью незабываемого вечера, полного смеха и радости! «Большой Девчачий Стендап» — это минимум пять захватывающих монологов от лучших комикес, резидентов и участниц популярных шоу, таких как «Женский Стендап», «Stand-Up ТНТ», «Comedy Баттл» и «Stand-Up Club #1». Вас ждет весёлый, интересный и праздничный вечер!

Программа вечера

Концерт традиционно открывает самый забавный «Парень на районе» — профессиональный комик, который настраивает зрителей на позитивный вайб. Он общается и импровизирует с залом, пока дамы готовятся к выходу на сцену.

Состав исполнителей на 16 августа (Большевик Лофт)

Найка Казиева — «Женский стендап ТНТ», Высшая лига КВН «Сборная Дагестана», «Открытый микрофон» ТНТ

— «Женский стендап ТНТ», Высшая лига КВН «Сборная Дагестана», «Открытый микрофон» ТНТ Карина Салихова — «Женский Стендап ТНТ», «Открытый Микрофон ТНТ»

— «Женский Стендап ТНТ», «Открытый Микрофон ТНТ» Юлия Поломина — «Женский Стендап ТНТ», «Открытый Микрофон ТНТ»

— «Женский Стендап ТНТ», «Открытый Микрофон ТНТ» Виолетта Мнацаканян — Финалист «StandUp Лига»

— Финалист «StandUp Лига» Лиля Аверина — «Женский стендап ТНТ», «Comedy Баттл»

Информация для зрителей

На время сбора гостей будет звучать музыка, а также будет предложен большой ассортимент блюд и напитков из барной карты. Состав исполнителей может изменяться, и возможны появления секретных гостей!

Событие пройдет в «Bolshevik Loft», где вас ждет разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Для вашего удобства предусмотрена бесплатная парковка.

Чтобы избежать задержек по заказам на кухню, рекомендуем приходить заранее. Сбор гостей начинается за час до мероприятия.

Возрастное ограничение: 18+ (при входе потребуется паспорт).