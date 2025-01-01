Меню
Большой детский хор им. Попова
Билеты от 600₽
Большой детский хор им. Попова

Большой детский хор им. Попова

0+
Возраст 0+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Концерт Большого детского хора им. Попова в московском Доме музыки

Приглашаем вас на захватывающий концерт Большого детского хора имени Попова, который пройдет в уютной атмосфере московского Дома музыки. Этот ансамбль известен своим высоким уровнем исполнения и уникальной музыкальной репертуарой, охватывающей как классические, так и современные произведения.

Творческий путь хора

Большой детский хор им. Попова был основан в 1970 году и с тех пор стал одним из самых ярких и талантливых коллективов страны. Хор участвует в многочисленных фестивалях и конкурсах, завоевывая признание как в России, так и за ее пределами. Это чудо музыкального искусства представленное детскими голосами завораживает зрителей и создает уникальную атмосферу радости и вдохновения.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат как известные произведения композиторов, так и новые авторские композиции. Под руководством талантливого дирижера, зрителям будет представлена возможность насладиться волшебством хорового пения, которое способно тронуть самые сокровенные чувства.

Зачем стоит посетить

Концерт Большого детского хора - это не просто музыкальное мероприятие, а настоящая celebration таланта и детской энергии. Будьте уверены, что музыкальные номера не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Это отличный способ провести время с семьей, погрузиться в мир музыки и вдохновения.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и погрузиться в чарующий мир хорового исполнения. Приходите, чтобы увидеть и услышать, как могущественный голос детства наполняет пространство звуками радости и тепла!

Купить билет на концерт Большой детский хор им. Попова

Январь
17 января суббота
13:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 600 ₽

