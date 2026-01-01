Мастер-класс для детей в Московском театре теней

В Московском детском театре теней пройдет уникальный спектакль, в котором участниками станут дети. На мастер-классе маленькие артисты смогут попробовать себя в роли исполнителей театра теней, научатся управлять китайскими куклами и покажут собственный спектакль.

Этапы мастер-класса

Мастер-класс состоит из двух последовательных этапов:

В первом часе дети будут репетировать спектакль под руководством профессионалов, рисовать афишу и украшать зал. В это время родители могут немного отдохнуть в гардеробе или прогуляться. На втором этапе дети представят родителям готовый спектакль, и для каждого из них найдется своя роль. Это станет настоящим праздником, полным восторга, аплодисментов и криков «браво»!

Вход для взрослых

Важно отметить, что билет на спектакль необходимо покупать только ребенку. Взрослые смогут насладиться творчеством своих детей бесплатно!

Этот мастер-класс станет замечательной возможностью для детей познакомиться с искусством театра теней и развить свои актёрские способности. Не упустите шанс подарить вашим малышам незабываемые эмоции и радость творчества!