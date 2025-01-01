Спектакль Большое шоу маленьких артистов

Большое шоу маленьких артистов: Отчётный концерт цирковой студии

Приглашаем окунуться в захватывающий мир циркового искусства! 26 мая на главной сцене состоится отчётный концертная программа «Большое шоу маленьких артистов», в которой выступят участники цирковой студии «Дебют» и концертной группы «КаПриз».

Юные таланты на сцене

Наши юные артисты готовы порадовать зрителей яркими и красочными номерами, многие из которых уже завоевали призовые места на всероссийских цирковых конкурсах. Ожидайте грацию дрессированных «пуделей», смелость юной дрессировщицы с «тигром» и захватывающий акробатический номер, который передает образ дракона. Эти выступления обязательно очаруют зрителей всех возрастов!

Цирк с любовью

Откройте для себя цирк с той же увлечённостью и любовью, что и наши артисты!

Организаторы концерта

Руководитель цирковой студии «Дебют» и концертной группы «КаПриз» — Надежда Морозова.

Продолжительность концерта

Концерт продлится 1 час.