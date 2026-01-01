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Большое шоу иллюзий
Билеты от 1100₽
Киноафиша Большое шоу иллюзий

Спектакль Большое шоу иллюзий

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+
Билеты от 1100₽

О спектакле

Шоу иллюзий в Доме молодёжи Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге, в Доме молодёжи, состоится удивительное шоу иллюзий. Артисты включают финалистов международных фестивалей и звёзд телевизионных шоу, которые представят невероятные трюки и магические номера.

Гостям предлагается программа, уже покорившая сердца многих зрителей. Это шоу не оставит равнодушными любителей магии и фокусов, а также тех, кто ищет необычные развлечения. Подарите себе и близким настоящее волшебство!

С сильнейшими фокусниками мира, финалистами международных фестивалей и звёздами телевизионных конкурсов вы окунётесь в удивительный мир магии и невероятных чудес.

Красочные трюки, исполненные артистами, уже завоевали сердца тысяч зрителей и заставили их поверить в невозможное! Теперь у вас есть возможность увидеть уникальные номера, объединённые в потрясающую программу.

Не пропустите шанс стать частью этого незабываемого события!

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Ноябрь
Декабрь
Январь
4 ноября среда
19:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1500 ₽
14 ноября суббота
19:00
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
от 1300 ₽
21 ноября суббота
18:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1100 ₽
6 декабря воскресенье
19:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1700 ₽
30 декабря среда
19:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1450 ₽
5 января вторник
18:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1100 ₽
В других городах
Январь
3 января воскресенье
18:00
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
от 1100 ₽

Фотографии

Большое шоу иллюзий Большое шоу иллюзий Большое шоу иллюзий Большое шоу иллюзий Большое шоу иллюзий

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