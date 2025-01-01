Меню
Большое шоу иллюзий
Билеты от 1900₽
Киноафиша Большое шоу иллюзий

Спектакль Большое шоу иллюзий

0+
Возраст 0+
Билеты от 1900₽

О концерте/спектакле

Большое шоу иллюзий: цирковое представление для всей семьи

Подарите себе и своим близким настоящее волшебство! Двери в удивительный мир, наполненный магией и невероятными чудесами, откроют для вас сильнейшие фокусники со всего мира. Это финалисты международных фестивалей, звезды телевизионных конкурсов и уникальные таланты, готовые поразить вас своими навыками.

Уникальные трюки и волшебные номера

Красочные трюки в исполнении артистов уже завоевали сердца зрителей и заставили их поверить в невозможное. Теперь вы также можете стать частью этого зрелищного события! Специально для вас подготовлена потрясающая программа, включающая уникальные номера и запоминающиеся выступления.

Почему стоит посетить шоу?

  • Неповторимые иллюзии, которые оставят вас в полном восторге.
  • Опытные артисты, с которыми вы встретитесь на одной сцене.
  • Незабываемая атмосфера, которая погружает в мир чудес.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного шоу и насладитесь моментами, полными удивления и счастья!

Купить билет на спектакль Большое шоу иллюзий

Помощь с билетами
Ноябрь
2 ноября воскресенье
18:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1900 ₽

