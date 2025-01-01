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Большое Рождественское Шоу. Оркестр волынщиков City Pipes и ансамбль ирландского танца Celtic Wind.
Билеты от 1500₽
Киноафиша Большое Рождественское Шоу. Оркестр волынщиков City Pipes и ансамбль ирландского танца Celtic Wind.

Большое Рождественское Шоу. Оркестр волынщиков City Pipes и ансамбль ирландского танца Celtic Wind.

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Яркое праздничное событие с оркестром City Pipes и Celtic Wind

Забудьте обыденность и погрузитесь в магическую атмосферу праздников с оркестром волынщиков City Pipes и ансамблем ирландского танца Celtic Wind. Этот уникальный концерт подарит зрителям незабываемое сочетание музыки, танца и света, создавая атмосферу, которая идеально подходит для праздников Рождества и Нового Года.

Шотландское Световое Шоу и хиты мирового рока
В программе — хиты мирового рока, от Beatles до Queen, а также знаменитые саундтреки из культовых фильмов. Звуки шотландских волынок, барабанов и электрооргана создадут неповторимую атмосферу, которую дополнят танцы ансамбля Celtic Wind и впечатляющее Шотландское Световое Шоу. Впечатляющий танец огней и света от команды Дениса Слободскова привнесет магию и праздничный настрой.

Orkestr City Pipes: мастерство и неповторимое звучание
Оркестр волынщиков City Pipes — один из ярчайших представителей жанра world music, с уникальным звучанием, сочетающим волынки, барабаны и орган, а также виртуозные соло на ирландских флейтах и рояле. Оркестр известен своими яркими выступлениями в концертных залах по всей России, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

Celtic Wind: лучшие исполнители ирландского танца
Ансамбль ирландского танца Celtic Wind представляет одних из лучших танцоров, победителей и призеров международных фестивалей народного танца. Участники крупных проектов, таких как Rhythm in the Night (США) и Take the Floor (Ирландия), подарят вам невероятное зрелище на сцене.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 декабря
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
20:00 от 1500 ₽

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