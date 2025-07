Большое Рождественское Шоу. Оркестр волынщиков City Pipes и ансамбль ирландского танца Celtic Wind.

Яркое праздничное событие с оркестром City Pipes и Celtic Wind

Забудьте обыденность и погрузитесь в магическую атмосферу праздников с оркестром волынщиков City Pipes и ансамблем ирландского танца Celtic Wind. Этот уникальный концерт подарит зрителям незабываемое сочетание музыки, танца и света, создавая атмосферу, которая идеально подходит для праздников Рождества и Нового Года.

Шотландское Световое Шоу и хиты мирового рока

В программе — хиты мирового рока, от Beatles до Queen, а также знаменитые саундтреки из культовых фильмов. Звуки шотландских волынок, барабанов и электрооргана создадут неповторимую атмосферу, которую дополнят танцы ансамбля Celtic Wind и впечатляющее Шотландское Световое Шоу. Впечатляющий танец огней и света от команды Дениса Слободскова привнесет магию и праздничный настрой.

Orkestr City Pipes: мастерство и неповторимое звучание

Оркестр волынщиков City Pipes — один из ярчайших представителей жанра world music, с уникальным звучанием, сочетающим волынки, барабаны и орган, а также виртуозные соло на ирландских флейтах и рояле. Оркестр известен своими яркими выступлениями в концертных залах по всей России, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

Celtic Wind: лучшие исполнители ирландского танца

Ансамбль ирландского танца Celtic Wind представляет одних из лучших танцоров, победителей и призеров международных фестивалей народного танца. Участники крупных проектов, таких как Rhythm in the Night (США) и Take the Floor (Ирландия), подарят вам невероятное зрелище на сцене.