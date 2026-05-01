Спектакль Большое путешествие маленькой гусеницы

Большое путешествие маленькой гусеницы
Постановка
Кот Вильям 0+
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль о мечтах и самооткрытии в театре «Кот Вильям»

В театре «Кот Вильям» состоится уникальный спектакль, в котором зрители окажутся на лесной поляне и встретят удивительную гусеницу. На пути главной героини с ней познакомятся муравьи, водомерки и светлячки, которые помогут ей в поисках своей мечты. Этот спектакль станет прекрасным выбором для любителей волшебных историй о природе и самопознании.

Какова же большая мечта гусеницы? И кто из лесных обитателей окажется ей на помощь? Ответы на эти вопросы ждут зрителей в ходе увлекательного сюжета, который погружает в богатый мир насекомых. Героиня и её друзья вспомнят, что к своей мечте можно прийти только, пройдя определённые испытания.

Миссия спектакля:

«Прийти к своей мечте можно только пройдя определенный путь»

Май
Июнь
28 мая четверг
11:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1200 ₽
4 июня четверг
11:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1200 ₽
13 июня суббота
11:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1200 ₽

