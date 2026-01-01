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Большое путешествие маленькой Елочки
Киноафиша Большое путешествие маленькой Елочки

Спектакль Большое путешествие маленькой Елочки

6+
Продолжительность 40 минут
Возраст 6+

О спектакле

Сказочная история о новогодних чудесах в Большом театре кукол

Спектакль рассказывает короткую, но трогательную историю маленькой, любопытной Ёлочки. Она успела познать радость недолгого праздника и горечь забвения. Юной героине скучно на родной полянке, где всё кажется таким обыкновенным.

Волшебство и приключения

Чтобы изменить её восприятие, авторы спектакля вводят в действие озорную команду «самых изобретательных, достойных и талантливых» зайцев-актеров из «Странствующего театра Магических превращений». Их присутствие наполняет историю юмором и импровизацией. В ходе представления стремительно сменяются события, шумный город и огни на перекрестках превращаются в нарядную гостиную с огоньками рождественской ёлки.

Финал и уроки волшебства

Но вдруг чары Магического театра рассеиваются, и становится очевидно, что было мнимым и сиюминутным, а что осталось вечным и истинным.

Не упустите возможность прикоснуться к волшебству!

Этот спектакль станет настоящим праздником для детей и их родителей, погружая зрителей в атмосферу новогоднего волшебства и оставляя теплые воспоминания о празднике.

Режиссер
Руслан Кудашов
В ролях
Надежда Мошкина
Екатерина Ложкина-Белевич
Иван Солнцев
Василиса Ручимская
Денис Казачук

Фотографии

Большое путешествие маленькой Елочки Большое путешествие маленькой Елочки Большое путешествие маленькой Елочки Большое путешествие маленькой Елочки Большое путешествие маленькой Елочки
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