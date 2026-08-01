Речная прогулка по Петербургу на теплоходе

Присоединяйтесь к уникальному маршруту «Большое петербургское кольцо», который предлагает захватывающую речную прогулку по историческому центру города с выходом в Финский залив. Это путешествие открывает зрителям новые уголки Санкт-Петербурга, даже тем, кто считает себя опытным жителем города.

Маршрут теплохода

Первая часть маршрута стартует от Благовещенского моста и направляется вверх по большой Неве к Смольному собору и мосту Петра Великого. Во время прогулки вы увидите знаковые достопримечательности: Медного всадника, Адмиралтейство, Эрмитаж, Ростральные колонны, Петропавловскую крепость, Летний сад и крейсер «Аврора».

Во второй части маршрута теплоход отправляется вниз по малой Неве, проходя к современному Морскому фасаду с футуристической архитектурой, вантовыми мостами и стадионом «Газпром-Арена», а также крупнейшим в Европе небоскрёбом «Лахта-центр».

Описание теплохода

Теплоход, на котором проходит прогулка, специально строился для работы с высокопрофильными делегациями и оборудован для комфорта в любую погоду. На борту состоится впечатляющая экскурсия, во время которой даже осуществлялись исторические встречи, такие как между Владимиром Путиным и Джорджем Бушем (младшим).

На теплоходе есть два салона: просторный панорамный зал на 120 человек на верхней палубе и уютная кают-компания на 20 человек в капитанском носу на нижней палубе. Вы сможете насладиться видами Петербурга, сидя на мягких диванах с чашкой чая или глинтвейна, даже зимой — в прошлом году теплоход работал круглый год.

Несмотря на общий комфорт, важно учитывать, что на борту запрещено проносить свою еду и напитки. В случае нарушения правил, клуб оставляет за собой право отказать в прогулке и высадить пассажиров на берег без возврата средств за билеты.

Услуги и особенности

Возможно дополнительное бронирование мест за VIP-столиками в партере перед сценой или в носу капитанов, стоимость варьируется от 1000 рублей. Места не резервируются заранее.

Программа и маршрут прогулок могут меняться, в зависимости от погодных условий и технических обстоятельств, а также при решении администрации города о перекрытии акватории.

Источник изображения: Фотобанк Лори.