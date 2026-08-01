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Большое петербургское кольцо – речная прогулка пo Граду на Неве с авторской экскурсией и живой музыкой в тёплом салоне теплохода
Киноафиша Большое петербургское кольцо – речная прогулка пo Граду на Неве с авторской экскурсией и живой музыкой в тёплом салоне теплохода

Большое петербургское кольцо – речная прогулка пo Граду на Неве с авторской экскурсией и живой музыкой в тёплом салоне теплохода

0+
Продолжительность 135 минут
Возраст 0+

О выставке

Речная прогулка по Петербургу на теплоходе

Присоединяйтесь к уникальному маршруту «Большое петербургское кольцо», который предлагает захватывающую речную прогулку по историческому центру города с выходом в Финский залив. Это путешествие открывает зрителям новые уголки Санкт-Петербурга, даже тем, кто считает себя опытным жителем города.

Маршрут теплохода

Первая часть маршрута стартует от Благовещенского моста и направляется вверх по большой Неве к Смольному собору и мосту Петра Великого. Во время прогулки вы увидите знаковые достопримечательности: Медного всадника, Адмиралтейство, Эрмитаж, Ростральные колонны, Петропавловскую крепость, Летний сад и крейсер «Аврора».

Во второй части маршрута теплоход отправляется вниз по малой Неве, проходя к современному Морскому фасаду с футуристической архитектурой, вантовыми мостами и стадионом «Газпром-Арена», а также крупнейшим в Европе небоскрёбом «Лахта-центр».

Описание теплохода

Теплоход, на котором проходит прогулка, специально строился для работы с высокопрофильными делегациями и оборудован для комфорта в любую погоду. На борту состоится впечатляющая экскурсия, во время которой даже осуществлялись исторические встречи, такие как между Владимиром Путиным и Джорджем Бушем (младшим).

На теплоходе есть два салона: просторный панорамный зал на 120 человек на верхней палубе и уютная кают-компания на 20 человек в капитанском носу на нижней палубе. Вы сможете насладиться видами Петербурга, сидя на мягких диванах с чашкой чая или глинтвейна, даже зимой — в прошлом году теплоход работал круглый год.

Несмотря на общий комфорт, важно учитывать, что на борту запрещено проносить свою еду и напитки. В случае нарушения правил, клуб оставляет за собой право отказать в прогулке и высадить пассажиров на берег без возврата средств за билеты.

Услуги и особенности

Возможно дополнительное бронирование мест за VIP-столиками в партере перед сценой или в носу капитанов, стоимость варьируется от 1000 рублей. Места не резервируются заранее.

Программа и маршрут прогулок могут меняться, в зависимости от погодных условий и технических обстоятельств, а также при решении администрации города о перекрытии акватории.

Источник изображения: Фотобанк Лори.

Купить билет на выставка Большое петербургское кольцо – речная прогулка пo Граду на Неве с авторской экскурсией и живой музыкой в тёплом салоне теплохода

Помощь с билетами
В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
12 августа среда
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
13 августа четверг
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
14 августа пятница
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
15 августа суббота
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
16 августа воскресенье
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17 августа понедельник
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
18 августа вторник
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
19 августа среда
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20 августа четверг
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
21 августа пятница
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
22 августа суббота
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
23 августа воскресенье
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
24 августа понедельник
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
25 августа вторник
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
26 августа среда
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
27 августа четверг
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
28 августа пятница
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
29 августа суббота
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
30 августа воскресенье
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
31 августа понедельник
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
1 сентября вторник
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
2 сентября среда
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
3 сентября четверг
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
4 сентября пятница
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
5 сентября суббота
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
6 сентября воскресенье
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
7 сентября понедельник
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
8 сентября вторник
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
9 сентября среда
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
10 сентября четверг
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11 сентября пятница
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
12 сентября суббота
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
13 сентября воскресенье
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
14 сентября понедельник
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
15 сентября вторник
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
16 сентября среда
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17 сентября четверг
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
18 сентября пятница
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
19 сентября суббота
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20 сентября воскресенье
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
21 сентября понедельник
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
22 сентября вторник
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
23 сентября среда
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
24 сентября четверг
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
25 сентября пятница
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
26 сентября суббота
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
27 сентября воскресенье
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
28 сентября понедельник
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
29 сентября вторник
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
30 сентября среда
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
1 октября четверг
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
2 октября пятница
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
3 октября суббота
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
4 октября воскресенье
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
5 октября понедельник
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
6 октября вторник
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
7 октября среда
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
8 октября четверг
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
9 октября пятница
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
10 октября суббота
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11 октября воскресенье
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
12 октября понедельник
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
13 октября вторник
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
14 октября среда
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
15 октября четверг
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
16 октября пятница
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17 октября суббота
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
18 октября воскресенье
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
19 октября понедельник
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20 октября вторник
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
21 октября среда
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
22 октября четверг
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
23 октября пятница
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
24 октября суббота
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
25 октября воскресенье
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
26 октября понедельник
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
27 октября вторник
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
28 октября среда
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
29 октября четверг
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
30 октября пятница
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
31 октября суббота
14:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
1 ноября воскресенье
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
2 ноября понедельник
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
3 ноября вторник
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
4 ноября среда
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
5 ноября четверг
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
6 ноября пятница
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
7 ноября суббота
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
8 ноября воскресенье
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
9 ноября понедельник
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
10 ноября вторник
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
11 ноября среда
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
12 ноября четверг
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
13 ноября пятница
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
14 ноября суббота
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
15 ноября воскресенье
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
16 ноября понедельник
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17 ноября вторник
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
18 ноября среда
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
19 ноября четверг
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20 ноября пятница
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
21 ноября суббота
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
22 ноября воскресенье
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
23 ноября понедельник
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
24 ноября вторник
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
25 ноября среда
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
26 ноября четверг
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
27 ноября пятница
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
28 ноября суббота
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
29 ноября воскресенье
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
30 ноября понедельник
17:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28

Фотографии

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