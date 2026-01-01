Большое новогоднее джазовое шоу. Let It Snow. Christmas Special

Рождественское джазовое шоу с Алексом Абра

Это не просто концерт, а целое джазовое шоу, которое перенесет вас в волшебные 1950-60-е. Let It Snow, Jingle Bells, Santa Claus Is Coming To Town, Magic Moments и другие хиты рождественской классики в исполнении известного джазового певца Алекса Абра создадут сказочную атмосферу.

Шарм и харизма исполнителя

Алекс Абра — вокалист с проникновенным бархатным баритоном и безупречным произношением, свободно исполняющий песни на английском, французском и итальянском языках. Его талант и умение взаимодействовать с публикой гарантируют незабываемый вечер.

Звезда джазовой сцены

Алекс Абра — композитор, поэт, джазмен, участник шоу «Поймай меня, если сможешь» на РОССИЯ 1 и проекта Александра Градского «анти-ГОЛОС», победитель фестиваля Усадьба Джаз и резидент московских джаз-клубов.

Живое исполнение рождественских хитов

На сцене вместе с Алексом Абра выступят ведущие джазмены столицы, дополнив музыкальный праздник профессиональным звучанием.