Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Большое новогоднее джазовое шоу. Let It Snow. Christmas Special
Билеты от 1500₽
Киноафиша Большое новогоднее джазовое шоу. Let It Snow. Christmas Special

Большое новогоднее джазовое шоу. Let It Snow. Christmas Special

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Рождественское джазовое шоу с Алексом Абра

Это не просто концерт, а целое джазовое шоу, которое перенесет вас в волшебные 1950-60-е. Let It Snow, Jingle Bells, Santa Claus Is Coming To Town, Magic Moments и другие хиты рождественской классики в исполнении известного джазового певца Алекса Абра создадут сказочную атмосферу.

Шарм и харизма исполнителя
Алекс Абра — вокалист с проникновенным бархатным баритоном и безупречным произношением, свободно исполняющий песни на английском, французском и итальянском языках. Его талант и умение взаимодействовать с публикой гарантируют незабываемый вечер.

Звезда джазовой сцены
Алекс Абра — композитор, поэт, джазмен, участник шоу «Поймай меня, если сможешь» на РОССИЯ 1 и проекта Александра Градского «анти-ГОЛОС», победитель фестиваля Усадьба Джаз и резидент московских джаз-клубов.

Живое исполнение рождественских хитов
На сцене вместе с Алексом Абра выступят ведущие джазмены столицы, дополнив музыкальный праздник профессиональным звучанием.

Купить билет на концерт Большое новогоднее джазовое шоу. Let It Snow. Christmas Special

Помощь с билетами
Декабрь
16 декабря среда
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Prodigy Con Legacy
18+
Кавер Вечеринка Электронная музыка

Prodigy Con Legacy

17 октября в 23:50 Base Club
от 1500 ₽
Elvis On Tour
16+
Рок-н-ролл

Elvis On Tour

16 августа в 20:00 Ритм-блюз
от 1500 ₽
Технология
18+
Поп

Технология

25 сентября в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше