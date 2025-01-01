Меню
Большие уши
Киноафиша Большие уши

Спектакль Большие уши

Постановка
Глобус 6+
Возраст 6+

О спектакле

Семейный читательский клуб «Большие уши» в Театре Глобус

Строчкой за строчкой открывается увлекательный мир детской литературы. Куда приведут нас герои? Какой поворот истории будет ждать на следующей странице?

Семейный читательский клуб «Большие уши» создан для тех, кто готов не только слушать, но и фантазировать, удивляться всей семьей. Проект рассчитан на детей от 5 до 10 лет и предлагает уникальную возможность совместного чтения.

Кураторы и исполнители

Клуб кураторами выступают Наталья Тищенко и Алексей Архипов, известные как «самая семейная пара» театра «Глобус», а также Иван Басюра. Эти талантливые личности представят зрителям свои любимые детские произведения в авторском прочтении.

Особое настроение чтения

Каждый спектакль — это не просто чтение книги, а настоящее театральное событие. Внутри театра чтение наполняется творческим настроением, которое делает его живым и эмоциональным. Это шанс для детей не только услышать знакомые истории, но и увидеть их в новом свете.

Приходите в читательский клуб «Большие уши» и откройте новые грани любимых книг вместе с детьми!

В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
13 декабря суббота
12:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 500 ₽
24 января суббота
12:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 500 ₽
22 февраля воскресенье
12:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 500 ₽

Фотографии

Большие уши Большие уши Большие уши

