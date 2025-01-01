Спектакль Большие сердца

Юбилейный проект театральной компании «нмхт»

Десять лет назад «нмхт» возник как пространство, верящее в театр не как в иллюзию, а как в живой опыт, который меняет человека и мир. За это время компания создала десятки проектов, соединяющих сцену и город, профессионалов и любителей, классические формы и перформативные практики.

Для «нмхт» театр всегда был пространством встречи — искусства и жизни, человека и его чувств, личного и общего. Поэтому философия компании звучит просто: театр принадлежит каждому и живет там, где есть живое сердце и любовь. «нмхт» — это способ быть человеком.

Балет-паркур «Большие сердца»

В честь десятилетия «нмхт» открывает новый эксперимент — балет-паркур «Большие сердца». В классическом пространстве Пермского театра оперы и балета паркурщики исполнят уникальную партитуру паркура, написанную специально для сцены, под цикл Вивальди «Времена года». Музыка прозвучит в переработке композиторов Андрея Платонова и Антона Колбина, превращаясь в пульсирующую ткань, где барокко встречается с урбанистическим дыханием современности.

Драматургия и хореография

Драматургической основой спектакля станут сто голосов — ответы людей разного возраста, профессий и национальностей на вопрос: «О чем я мечтаю?». Эти голоса вплетутся в хореографию паркура и музыку, создавая полифонию личных устремлений, в которой отражается наш общий опыт.

Смысл спектакля

«Большие сердца» — это спектакль, где сердце — это и источник движения, и место, откуда человек начинает мечтать. «Большие сердца» — значит, большие силы создавать, делиться, любить. «нмхт» всегда работал с сердцами людей, открывая их искусству и друг другу.

Режиссура

Режиссер и концептмейкер спектакля — Саша Шумилин.