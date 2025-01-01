Спектакль Большие приключения маленькой Бабы-Яги

Добрая сказка о Бабе Яге. Музыкальный спектакль в Театре иллюзии

Приготовьтесь к удивительным моментам в музыкальной весёлой сказке о симпатичной Бабе Яге! Этот спектакль рассказывает о невероятных приключениях и превращениях доброй колдуньи, которая старается колдовать по справедливости и защищать слабых от жестоких и жадных.

Сюжет и персонажи

Сюжет основан на произведении немецкого писателя Отфрида Пройслера «Маленькая Баба-Яга». Главной героиней является непоседливая, юная Баба Яга, которая нарушает все правила, установленные в обществе колдунов. Ей поручено задание стать хорошей ведьмой всего за один год, что является наказанием за её шалости.

На помощь Бабе Яге приходит мудрый ворон Абрахас, который терпеливо помогает ей стать доброй волшебницей. Однако у героини возникают проблемы с колдовством, и её не допускают на главный магический праздник — Вальпургиеву ночь.

Музыка и танцы

Спектакль наполнен приключениями и превращениями, а также яркими песнями и зажигательными танцами, которые делают его насыщенным и увлекательным для зрителей всех возрастов.

Чем закончится история?

Как и в каждой сказке, добро побеждает зло. Желание Бабы Яги сбывается — она становится доброй волшебницей, демонстрируя, что каждый, даже самый озорной колдун, может изменить свои пути.

Не пропустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который подарит вам радость и вдохновение!