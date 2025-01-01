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Большие надежды
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Спектакль Большие надежды

Постановка
Комедианты 12+
Продолжительность 4 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Большие надежды» Чальза Диккенса в театре «Комедианты»

Приглашаем вас погрузиться в мир великих надежд и амбиций с новым спектаклем по роману Чарльза Диккенса «Большие надежды». Это произведение — классический пример романа воспитания, раскрывающий сложные вопросы о счастье, ценности и самоопределении.

Сюжет

История следует за Филипом Пиррипом, известным как Пип, мальчиком-сиротой из бедной семьи кузнеца, который неожиданно оказывается в высшем обществе. Его мечты о карьерном росте, любви и благополучии кажутся почти осуществимыми, пока он не раскрывает ужасную тайну своего анонимного покровителя, преследуемого полицией.

Тематика

Спектакль исследует, могут ли деньги, приобретенные преступным путем, принести настоящее счастье. Пип сталкивается с внутренними и внешними конфликтами, пытаясь понять, что такое истинные ценности и что значит быть настоящим джентльменом. Его путь к любви и самопознанию насыщен испытаниями и открытиями.

Музыкальное оформление

В спектакле звучит музыка Эдварда Элгара, Бенджамина Бриттена и Ральфа Воана-Уильямса, которая создает атмосферу соответствующую времени и настроению романа.

Интересные Факты

  • Роман «Большие надежды» является одним из самых известных произведений Диккенса и ярким примером его мастерства в изображении человеческих эмоций и социальных изменений.
  • Спектакль не только следует за сюжетом книги, но и предлагает глубокое размышление о настоящих и мнимых ценностях, что делает его особенно актуальным для современного зрителя.

Приходите на спектакль и откройте для себя, как «большие надежды» могут изменить жизнь и что стоит за настоящими мечтами и желаниями.

Режиссер
Алексей Исполатов
В ролях
Евгений Талашманов
Илья Безрук
Антон Быстров-Мокрый
Лариса Климова
Екатерина Белова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
18:00 от 750 ₽

Фотографии

Большие надежды Большие надежды Большие надежды

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