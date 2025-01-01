Спектакль Больше чем экскурсия для взрослого зрителя

Театр кукол им. Вольховского приглашает вас на уникальную экскурсию, которая позволит глубже понять не только жизнь театра, но и его репертуар, в частности вечерние спектакли, предназначенные исключительно для взрослой аудитории.
Если вы не знали, что в театре кукол существуют спектакли для взрослых, то это мероприятие именно для вас! Во время экскурсии вы сможете:
Экскурсия «Большая экскурсия по кукольным спектаклям для взрослого зрителя» поможет вам осознать, что театр кукол интересен и важен в любом возрасте. Вы сможете открыть для себя новые грани театрального искусства и, возможно, обрести новую любовь к этому жанру.
Не упустите возможность познакомиться с миром театра кукол изнутри и узнать его тайны. Мы ждем вас!