Спектакль Больше чем экскурсия для взрослого зрителя

Большая экскурсия по кукольным спектаклям для взрослого зрителя

Театр кукол им. Вольховского приглашает вас на уникальную экскурсию, которая позволит глубже понять не только жизнь театра, но и его репертуар, в частности вечерние спектакли, предназначенные исключительно для взрослой аудитории.

Что вас ждет на экскурсии?

Если вы не знали, что в театре кукол существуют спектакли для взрослых, то это мероприятие именно для вас! Во время экскурсии вы сможете:

Узнать о процессе создания спектаклей и закулисной жизни театра;

Посетить кабинет главного художника, где рождаются эскизы;

Заглянуть в столярный и швейный цеха, где декорации становятся реальностью;

Увидеть, как хранятся костюмы персонажей;

Понять, как артисты и куклы выходят на сцену.

Почему это важно?

Экскурсия «Большая экскурсия по кукольным спектаклям для взрослого зрителя» поможет вам осознать, что театр кукол интересен и важен в любом возрасте. Вы сможете открыть для себя новые грани театрального искусства и, возможно, обрести новую любовь к этому жанру.

Не упустите возможность познакомиться с миром театра кукол изнутри и узнать его тайны. Мы ждем вас!