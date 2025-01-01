Спектакль Больше чем экскурсия для всей семьи

Приглашаем вас на мероприятие «Больше, чем экскурсия по театру кукол» — уникальную возможность заглянуть за кулисы и узнать о жизни нашего театра изнутри. Это не просто экскурсия, а настоящая встреча с миром театра кукол, которая обогатит ваше понимание спектаклей и их создания.
Во время экскурсии вы:
Экскурсия «Больше, чем экскурсия по театру кукол» поможет вам понять, что театр кукол интересен не только детям, но и взрослым зрителям. Откройте для себя новый мир, который, возможно, станет для вас источником вдохновения и любви к театру.
Не упустите шанс расширить свои горизонты и познакомиться с театральным искусством на новом уровне. Ждем вас в Театре кукол им. Вольховского!