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Больше чем экскурсия для всей семьи
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Спектакль Больше чем экскурсия для всей семьи

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальная экскурсия в Театр кукол им. Вольховского

Приглашаем вас на мероприятие «Больше, чем экскурсия по театру кукол» — уникальную возможность заглянуть за кулисы и узнать о жизни нашего театра изнутри. Это не просто экскурсия, а настоящая встреча с миром театра кукол, которая обогатит ваше понимание спектаклей и их создания.

Что вас ждет на экскурсии?

Во время экскурсии вы:

  • Узнаете, как создаются спектакли и где находятся кабинеты главного художника, где рождаются эскизы.
  • Посетите столярный и швейный цеха, где декорации воплощаются в реальность, а костюмы персонажей создаются с большой тщательностью.
  • Созерцая осветительный цех, вы увидите, как свет придаёт атмосферность, чёткость и контрастность происходящему на сцене.
  • Узнаете, как артисты и герои попадают на сцену, и где хранятся их костюмы.

Театр кукол — для всех возрастов

Экскурсия «Больше, чем экскурсия по театру кукол» поможет вам понять, что театр кукол интересен не только детям, но и взрослым зрителям. Откройте для себя новый мир, который, возможно, станет для вас источником вдохновения и любви к театру.

Не упустите шанс расширить свои горизонты и познакомиться с театральным искусством на новом уровне. Ждем вас в Театре кукол им. Вольховского!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 5 августа
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
19:00 от 400 ₽
Челябинск, 6 августа
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
19:00 от 400 ₽
Челябинск, 12 августа
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
19:00 от 400 ₽
Челябинск, 19 августа
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
19:00 от 400 ₽
Челябинск, 20 августа
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
19:00 от 400 ₽
Челябинск, 26 августа
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
19:00 от 400 ₽
Челябинск, 2 сентября
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
19:00 от 400 ₽
Челябинск, 9 сентября
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
19:00 от 400 ₽
Челябинск, 14 сентября
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
19:00 от 400 ₽
Челябинск, 21 сентября
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
19:00 от 400 ₽
Челябинск, 23 сентября
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
19:00 от 400 ₽

Фотографии

Больше чем экскурсия для всей семьи Больше чем экскурсия для всей семьи Больше чем экскурсия для всей семьи Больше чем экскурсия для всей семьи Больше чем экскурсия для всей семьи Больше чем экскурсия для всей семьи

В ближайшие дни

От крепости к театру
12+
Иммерсивный
От крепости к театру
13 ноября в 00:00 Челябинский Молодежный театр
от 250 ₽
6+
Детский Премьера
Волшебник Изумрудного города
12 октября в 14:00 Челябинский Молодежный театр
от 450 ₽
От крепости к театру
12+
Иммерсивный
От крепости к театру
17 сентября в 00:00 Челябинский Молодежный театр
от 250 ₽
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