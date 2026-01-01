Новогодняя история для самых маленьких зрителей

Скоро Новый год, а Глаша все еще спит! Елки нет, морозных узоров на окне не предвидится, а кукушка улетела. Как встречать праздник, если ничего не готово? Но когда все кажется перевернутым, на помощь приходят наши маленькие зрители!

Новый год с Глашей

В этом спектакле дети увидят знакомых персонажей, но также встретят и новых друзей. Кто-то уже знаком с непоседой Глашей, а для кого-то это будет первая встреча. Спектакль «Большая зима маленькой Глаши» специально разработан для самых юных театралов, чтобы знакомство с театром и новогодним праздником стало веселым и безопасным.

Знакомство с театром и Новым годом

Многие родители хотят устроить своим детям настоящий Новый год, но для малышей, которые еще не знакомы с театром, праздник может быть омрачен слезами. Часто маленькие зрители пугаются Деда Мороза. В этом спектакле актриса Анна Белопухова аккуратно вовлекает детей в действие, чтобы они почувствовали себя комфортно. Даже Дед Мороз появится не сразу — он пролетит далеко в окне, чтобы не напугать.

Подарки для зрителей

В конце спектакля каждый маленький зритель унесет с собой частичку зимнего волшебства — новогодний подарок. В мешочке с логотипом театра детей ждут эксклюзивная развивающая раскраска и авторская игрушка.

Спектакль рекомендован к семейному просмотру!