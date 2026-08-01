Спектакль Большая советская энциклопедия

Спектакль Николая Коляды о сложной теме, которая коснется каждого

Пьеса Николая Коляды поднимает один из самых тревожных вопросов, который волнует человечество: что будет после смерти? Как жить, когда вера в будущее утрачена, а страх перед смертью становится подавляющим?

Сюжет

После смерти бабушки три человека оказываются в пустой и разгромленной квартире: работница социальной службы Вера, родственница покойной Вика и квартирант Артём. Именно их взаимоотношения становятся основой спектакля. Перед ними стоит важный вопрос: кому достанется всё, что было нажито?

Атмосфера спектакля

«Большая советская энциклопедия» — спектакль тихий и негромкий, в котором вся сила лежит на плечах актеров. Мастерство и умение исполнителей делают его глубоким и запоминающимся. Это история о том, как люди находят выход в самых трудных ситуациях, и о том, что наследие — это не только материальные ценности, но и эмоциональные связи.