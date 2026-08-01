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Большая советская энциклопедия
Киноафиша Большая советская энциклопедия

Спектакль Большая советская энциклопедия

Тихая трагикомедия про старушечье наследство
Постановка
Коляда-театр 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль Николая Коляды о сложной теме, которая коснется каждого

Пьеса Николая Коляды поднимает один из самых тревожных вопросов, который волнует человечество: что будет после смерти? Как жить, когда вера в будущее утрачена, а страх перед смертью становится подавляющим?

Сюжет

После смерти бабушки три человека оказываются в пустой и разгромленной квартире: работница социальной службы Вера, родственница покойной Вика и квартирант Артём. Именно их взаимоотношения становятся основой спектакля. Перед ними стоит важный вопрос: кому достанется всё, что было нажито?

Атмосфера спектакля

«Большая советская энциклопедия» — спектакль тихий и негромкий, в котором вся сила лежит на плечах актеров. Мастерство и умение исполнителей делают его глубоким и запоминающимся. Это история о том, как люди находят выход в самых трудных ситуациях, и о том, что наследие — это не только материальные ценности, но и эмоциональные связи.

Режиссер
Николай Коляда
В ролях
Юлия Беспалова
Вера Вершинина
Дарья Квасова
Василина Маковцева
Александр Балыков
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В других городах
Август
30 августа воскресенье
19:00
Коляда-театр Екатеринбург, просп. Ленина, 97
от 1200 ₽

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