Спектакль Большая рождественская елка в КЗ «У Финляндского». Сказка «Серебряное копытце»

Большая рождественская ёлка в концертном зале «У Финляндского»

Творческое объединение «КАНАРЕЙКА» приглашает вас на музыкальную игровую интерактивную развлекательную программу для детей и их родителей. В центре внимания — детский интерактивный спектакль «Серебряное копытце» по мотивам одноименной сказки П. Бажова.

Сказка о волшебном козлике

Сказка погружает гостей в атмосферу самобытной России. Накануне Рождества Дед Кокованя рассказывает своей внучке Даренке историю о волшебном козлике, который своими волшебными способностями может выбивать драгоценные камни. Девочка с нетерпением ждет праздника, когда сбываются настоящие чудеса. Но для этого ей придется преодолеть свои страхи и пройти через все испытания, которые ей предстоят.

Музыкальное сопровождение

В спектакле используется народная музыка, благодаря которой дети услышат живые и яркие русские ритмы, звучание жалейки, балалайки, гармошки и других традиционных инструментов. Эти звуки создают живую атмосферу настоящей сказки и поддерживают русскую национальную идею сохранения традиций и духовности.

Идеи добра и единства

Спектакль наполнен глубокими идеями добра, любви и взаимопомощи. В нем принимают участие артисты Творческого объединения «КАНАРЕЙКА»: в роли Деда Коковани — З. А. России Владимир Дяденистов, Даренка — Кристина Сержанова, Муренка — Дарья Дар, Дед Мороз — актер театра и кино Виктор Хозяинов, Снегурочка — Анастасия Барановская и другие.

Интерактивная программа

Перед спектаклем детей ждет интерактивная игровая программа с играми и хороводами, что сделает мероприятие еще более увлекательным.

Режиссура и художественное руководство

Режиссером и художественным руководителем проекта является Ева Канна.