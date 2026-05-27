Большая ночная прогулка на теплоходе по Неве

Приглашаем вас на незабываемую прогулку на теплоходе, протяжённостью более 50 км, по Большой и Малой Неве к Финскому заливу и Морскому фасаду. За это время вы сможете насладиться авторской экскурсией, живой музыкой, а также вкусной кухней и баром.

Во время прогулки открывается захватывающая перспектива истории Петербурга: от живописных разводных мостов исторического центра до современных мегаполисов с футуристическими вантовыми мостами и небоскрёбом «Лахта-центр».

Описание теплохода

Наш теплоход был создан для работы с правительственными делегациями и оборудован для прогулок в холодную погоду. Здесь, в уюте и тепле, состоялась историческая встреча Владимира Путина и Джорджа Буша (младшего). Теплоход имеет два салона: большой панорамный концертный салон на 120 человек на верхней палубе и кают-компания президентов на 20 человек, расположенная в носу на нижней палубе.

Только у нас вы сможете, сидя на мягких диванах, наслаждаться видами Петербурга, попивая чай или глинтвейн, даже поздней осенью и зимой. Причём туалеты находятся в тёплом периметре, что является немаловажным преимуществом. За дополнительную плату от 1000 руб. можно разместиться в двух VIP-зонах с английскими диванами: одна из них находится в партере напротив музыкантов, вторая — в носу президентов.

Полезная информация

Посадка начинается за 15 минут до рейса, а после прогулки теплоход высадит вас на том же причале. Обратите внимание, что программа и маршрут могут меняться в связи с погодными условиями и ограничениями со стороны администрации города. Мосты разводятся нерегулярно, поэтому рекомендуем ознакомиться с графиком на сайте «Мостотреста».

Кухня и бар

На борту теплохода работает ресторан. Подумайте о том, чтобы прийти налегке, чтобы попробовать «Невский ужин» — это отличный способ совместить прогулку с вкусным ужином. Обратите внимание, что на борт запрещено приносить еду и напитки, подниматься в нетрезвом виде или брать с собой домашних животных без специальных переносок. В случае нарушений вам могут отказать в прогулке, и билеты не подлежат возврату.

Если вы решили взять с собой алкоголь, помните, что будет взиматься обязательный пробковый сбор. Пледы выдаются под залог — документ или денежный эквивалент.

