Спектакль Большая новогодняя елка в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре «Щелкунчик и Мышиный король»

Новогоднее представление «Щелкунчик и Мышиный король» в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре

Дорогие друзья! Приглашаем вас на Большую Новогоднюю Ёлку! Это сказочное событие состоится 21 декабря в 14:30 и станет настоящим подарком для всей семьи.

Что вас ожидает

Запоминающееся представление «Щелкунчик и Мышиный король» с песочной анимацией и оркестром.

Увлекательный мастер-класс по песочной анимации от талантливой художницы Веры Лекомцевой.

Чаепитие с пирогами и сладостями для всех гостей.

После спектакля

Вас ожидают:

Интерактивные игры с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Хоровод вокруг ёлки.

Конкурс костюмов.

Сладкий подарок от Деда Мороза и Снегурочки.

Праздничные фотографии в подарок всем гостям.

Информация о спектакле

Продолжительность спектакля – 1 час без антракта. С интерактивной программой с Дедом Морозом и Снегурочкой общая длительность составит 1 час 30 минут. А если вы посетите мастер-класс и чаепитие, программа займет 2 часа.

Обратите внимание, что «подарок» можно приобрести отдельным билетом.

О спектакле

«Щелкунчик и Мышиный король» — это замечательная рождественская сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана, написанная на музыку Петра Ильича Чайковского. История переносит нас в рождественский сочельник, когда дети Фриц и Мари получают множество подарков, включая загадочного Щелкунчика. Сюжет разворачивается вокруг битвы между армией игрушек и Мышиным королем, а также волшебной трансформации Щелкунчика в молодого человека.

Задействованные артисты

Спектакль будет сопровождаться великолепной музыкой в исполнении русского оркестра «Перезвоны» под руководством Марины Роговой. В роли актеров выступят Елена Станчиц и Игорь Яркей, а также персонажи Деда Мороза, Снегурочки и сказочные герои. Песочная анимация добавит волшебства благодаря работе Веры Лекомцевой.

Приходите за новогодним настроением, в атмосферу праздника и сказки!