Спектакль Большая новогодняя елка в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре «Щелкунчик и Мышиный король»

Большая новогодняя елка в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре «Щелкунчик и Мышиный король»
0+
Возраст 0+

О спектакле

Новогоднее представление «Щелкунчик и Мышиный король» в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре

Дорогие друзья! Приглашаем вас на Большую Новогоднюю Ёлку! Это сказочное событие состоится 21 декабря в 14:30 и станет настоящим подарком для всей семьи.

Что вас ожидает

  • Запоминающееся представление «Щелкунчик и Мышиный король» с песочной анимацией и оркестром.
  • Увлекательный мастер-класс по песочной анимации от талантливой художницы Веры Лекомцевой.
  • Чаепитие с пирогами и сладостями для всех гостей.

После спектакля

Вас ожидают:

  • Интерактивные игры с Дедом Морозом и Снегурочкой.
  • Хоровод вокруг ёлки.
  • Конкурс костюмов.
  • Сладкий подарок от Деда Мороза и Снегурочки.
  • Праздничные фотографии в подарок всем гостям.

Информация о спектакле

Продолжительность спектакля – 1 час без антракта. С интерактивной программой с Дедом Морозом и Снегурочкой общая длительность составит 1 час 30 минут. А если вы посетите мастер-класс и чаепитие, программа займет 2 часа.

Обратите внимание, что «подарок» можно приобрести отдельным билетом.

«Щелкунчик и Мышиный король» — это замечательная рождественская сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана, написанная на музыку Петра Ильича Чайковского. История переносит нас в рождественский сочельник, когда дети Фриц и Мари получают множество подарков, включая загадочного Щелкунчика. Сюжет разворачивается вокруг битвы между армией игрушек и Мышиным королем, а также волшебной трансформации Щелкунчика в молодого человека.

Задействованные артисты

Спектакль будет сопровождаться великолепной музыкой в исполнении русского оркестра «Перезвоны» под руководством Марины Роговой. В роли актеров выступят Елена Станчиц и Игорь Яркей, а также персонажи Деда Мороза, Снегурочки и сказочные герои. Песочная анимация добавит волшебства благодаря работе Веры Лекомцевой.

Приходите за новогодним настроением, в атмосферу праздника и сказки!

В ролях
Елена Станчиц
Игорь Яркей
Вера Лекомцева
Русский оркестр «Перезвоны»

Купить билет на спектакль Большая новогодняя елка в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре «Щелкунчик и Мышиный король»

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
21 декабря воскресенье
12:00
Святодуховский центр Александро-Невской лавры Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, 1
от 600 ₽
14:30
Святодуховский центр Александро-Невской лавры Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, 1
от 600 ₽
27 декабря суббота
12:00
Святодуховский центр Александро-Невской лавры Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, 1
от 600 ₽
28 декабря воскресенье
13:00
Святодуховский центр Александро-Невской лавры Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, 1
от 600 ₽

