Спектакль Большая новогодняя елка в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре «Морозко»

Новогодняя ёлка в Александро-Невской Лавре
4 января, 11:00 – приглашаем вас и вашу семью на волшебное новогоднее представление в Александро-Невскую Лавру! Вас ждёт невероятная атмосфера праздника и сказки, которая охватит всех — от малышей до взрослых.
Программа мероприятия:
- «Морозко» – музыкальное театральное представление по мотивам русской народной сказки. С участием песочной анимации и живого оркестра, спектакль подарит зрителям незабываемые впечатления.
После спектакля:
- Интерактивные игры с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями сказки.
- Хоровод вокруг ёлки.
- Конкурс костюмов.
- Сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки.
- Фотосессия с праздничными снимками в подарок для всех гостей!
Особенности программы:
- Мастеркласс по песочной анимации — начнётся в 10:30, за 30 минут до начала спектакля.
- Чаепитие с пирогами и сладостями для каждого гостя.
Продолжительность:
- Спектакль – 1 час.
- Спектакль + интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой – 1,5 часа.
- Полная программа с мастерклассом и чаепитием – 2 часа.
Важное примечание: Подарки от Деда Мороза приобретаются отдельно (по желанию).
О спектакле:
«Морозко» – это музыкальный спектакль для всей семьи. История о Настеньке и Марфушеньке, основанная на русской народной сказке, завораживает зрителей с первых минут. Вас ждёт:
- Восхитительная музыка в исполнении оркестра “Перезвоны” под руководством Марины Роговой.
- Великолепные актёры театра и кино в роли любимых героев.
- Песочная анимация от известной художницы Веры Лекомцевой, которая придаст сказке волшебный облик.
- Волшебные голоса солистов вокального ансамбля “Калинушка”.
Сказка оживает в новом музыкальном прочтении, благодаря музыке П. Крылова, К. Шаханова, Н. Будашкина и авторским обработкам русских народных песен.
Исполнители:
- Русский оркестр “Перезвоны”, художественный руководитель и дирижёр Марина Рогова.
- Вокальный ансамбль “Самоварочки”.
- Актриса театра и кино Елена Станчиц.
- Дед Мороз и Снегурочка.
- Художница по песку Вера Лекомцева.
Забронируйте билеты заранее и окунитесь в магию новогоднего праздника!