Спектакль Большая новогодняя елка в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре «Морозко»

Новогодняя ёлка в Александро-Невской Лавре

4 января, 11:00 – приглашаем вас и вашу семью на волшебное новогоднее представление в Александро-Невскую Лавру! Вас ждёт невероятная атмосфера праздника и сказки, которая охватит всех — от малышей до взрослых.

Программа мероприятия:

«Морозко» – музыкальное театральное представление по мотивам русской народной сказки. С участием песочной анимации и живого оркестра, спектакль подарит зрителям незабываемые впечатления.

После спектакля:

Интерактивные игры с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями сказки.

Хоровод вокруг ёлки.

Конкурс костюмов.

Сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Фотосессия с праздничными снимками в подарок для всех гостей!

Особенности программы:

Мастеркласс по песочной анимации — начнётся в 10:30, за 30 минут до начала спектакля.

— начнётся в 10:30, за 30 минут до начала спектакля. Чаепитие с пирогами и сладостями для каждого гостя.

Продолжительность:

Спектакль – 1 час.

Спектакль + интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой – 1,5 часа.

Полная программа с мастерклассом и чаепитием – 2 часа.

Важное примечание: Подарки от Деда Мороза приобретаются отдельно (по желанию).

О спектакле:

«Морозко» – это музыкальный спектакль для всей семьи. История о Настеньке и Марфушеньке, основанная на русской народной сказке, завораживает зрителей с первых минут. Вас ждёт:

Восхитительная музыка в исполнении оркестра “Перезвоны” под руководством Марины Роговой.

под руководством Марины Роговой. Великолепные актёры театра и кино в роли любимых героев.

Песочная анимация от известной художницы Веры Лекомцевой , которая придаст сказке волшебный облик.

, которая придаст сказке волшебный облик. Волшебные голоса солистов вокального ансамбля “Калинушка”.

Сказка оживает в новом музыкальном прочтении, благодаря музыке П. Крылова, К. Шаханова, Н. Будашкина и авторским обработкам русских народных песен.

Исполнители:

Русский оркестр “Перезвоны” , художественный руководитель и дирижёр Марина Рогова.

, художественный руководитель и дирижёр Марина Рогова. Вокальный ансамбль “Самоварочки” .

. Актриса театра и кино Елена Станчиц .

. Дед Мороз и Снегурочка .

и . Художница по песку Вера Лекомцева.

Забронируйте билеты заранее и окунитесь в магию новогоднего праздника!