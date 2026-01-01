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Большая новогодняя елка в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре «Морозко»
Киноафиша Большая новогодняя елка в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре «Морозко»

Спектакль Большая новогодняя елка в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре «Морозко»

0+
Продолжительность 2 часа
Возраст 0+

О спектакле

Новогодняя ёлка в Александро-Невской Лавре

4 января, 11:00 – приглашаем вас и вашу семью на волшебное новогоднее представление в Александро-Невскую Лавру! Вас ждёт невероятная атмосфера праздника и сказки, которая охватит всех — от малышей до взрослых.

Программа мероприятия:

  • «Морозко» – музыкальное театральное представление по мотивам русской народной сказки. С участием песочной анимации и живого оркестра, спектакль подарит зрителям незабываемые впечатления.

После спектакля:

  • Интерактивные игры с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями сказки.
  • Хоровод вокруг ёлки.
  • Конкурс костюмов.
  • Сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки.
  • Фотосессия с праздничными снимками в подарок для всех гостей!

Особенности программы:

  • Мастеркласс по песочной анимации — начнётся в 10:30, за 30 минут до начала спектакля.
  • Чаепитие с пирогами и сладостями для каждого гостя.

Продолжительность:

  • Спектакль – 1 час.
  • Спектакль + интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой – 1,5 часа.
  • Полная программа с мастерклассом и чаепитием – 2 часа.

Важное примечание: Подарки от Деда Мороза приобретаются отдельно (по желанию).

О спектакле:

«Морозко» – это музыкальный спектакль для всей семьи. История о Настеньке и Марфушеньке, основанная на русской народной сказке, завораживает зрителей с первых минут. Вас ждёт:

  • Восхитительная музыка в исполнении оркестра “Перезвоны” под руководством Марины Роговой.
  • Великолепные актёры театра и кино в роли любимых героев.
  • Песочная анимация от известной художницы Веры Лекомцевой, которая придаст сказке волшебный облик.
  • Волшебные голоса солистов вокального ансамбля “Калинушка”.

Сказка оживает в новом музыкальном прочтении, благодаря музыке П. Крылова, К. Шаханова, Н. Будашкина и авторским обработкам русских народных песен.

Исполнители:

  • Русский оркестр “Перезвоны”, художественный руководитель и дирижёр Марина Рогова.
  • Вокальный ансамбль “Самоварочки”.
  • Актриса театра и кино Елена Станчиц.
  • Дед Мороз и Снегурочка.
  • Художница по песку Вера Лекомцева.

Забронируйте билеты заранее и окунитесь в магию новогоднего праздника!

В ролях
Елена Станчиц
Вера Лекомцева
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