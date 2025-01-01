Большая кавер-елка в клубе «Нирвана»

Первое январское рок-безумие, которое никого не оставит равнодушным! В клубе «Нирвана» вас ждет живой звук, заряд энергии и тот самый праздничный вайб, который наполняет атмосферу уникальным настроением.

На сцене:

Kiss Me Quick — рок-артиллерия с хитами, которые знает каждый!

— рок-артиллерия с хитами, которые знает каждый! Sucker Punch — чистый дух поп-панка времен MTV.

— чистый дух поп-панка времен MTV. Мамка Стифлера — выжимают все соки из треков Нойза, Анакондаз и Стрыкало.

— выжимают все соки из треков Нойза, Анакондаз и Стрыкало. Freak Out — взрывной сет из культовых хитов, которые звучали в каждом плейлисте.

— взрывной сет из культовых хитов, которые звучали в каждом плейлисте. BIZ — металл, который сносит голову с первого риффа.

— металл, который сносит голову с первого риффа. DJ Olga Lanbin — атмосферный мастер, который поднимает градус вечера трек за треком!

Готовьтесь прыгать, орать тексты и заряжаться настроением на весь январь. Это будет по-настоящему громко!