Большая кавер-елка
Киноафиша Большая кавер-елка

Большая кавер-елка

18+
Возраст 18+

О концерте

Большая кавер-елка в клубе «Нирвана»

Первое январское рок-безумие, которое никого не оставит равнодушным! В клубе «Нирвана» вас ждет живой звук, заряд энергии и тот самый праздничный вайб, который наполняет атмосферу уникальным настроением.

На сцене:

  • Kiss Me Quick — рок-артиллерия с хитами, которые знает каждый!
  • Sucker Punch — чистый дух поп-панка времен MTV.
  • Мамка Стифлера — выжимают все соки из треков Нойза, Анакондаз и Стрыкало.
  • Freak Out — взрывной сет из культовых хитов, которые звучали в каждом плейлисте.
  • BIZ — металл, который сносит голову с первого риффа.
  • DJ Olga Lanbin — атмосферный мастер, который поднимает градус вечера трек за треком!

Готовьтесь прыгать, орать тексты и заряжаться настроением на весь январь. Это будет по-настоящему громко!

Январь
5 января понедельник
20:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 500 ₽

