Большая кавер-елка в клубе «Нирвана»
Первое январское рок-безумие, которое никого не оставит равнодушным! В клубе «Нирвана» вас ждет живой звук, заряд энергии и тот самый праздничный вайб, который наполняет атмосферу уникальным настроением.
На сцене:
- Kiss Me Quick — рок-артиллерия с хитами, которые знает каждый!
- Sucker Punch — чистый дух поп-панка времен MTV.
- Мамка Стифлера — выжимают все соки из треков Нойза, Анакондаз и Стрыкало.
- Freak Out — взрывной сет из культовых хитов, которые звучали в каждом плейлисте.
- BIZ — металл, который сносит голову с первого риффа.
- DJ Olga Lanbin — атмосферный мастер, который поднимает градус вечера трек за треком!
Готовьтесь прыгать, орать тексты и заряжаться настроением на весь январь. Это будет по-настоящему громко!