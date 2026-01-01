Большая Дискотека Авторадио
Билеты от 4000₽
Большая Дискотека Авторадио

Большая Дискотека Авторадио

12+
Возраст 12+
Билеты от 4000₽

О концерте

Музыкальный фестиваль «Большая Дискотека Авторадио»

Приготовьтесь к грандиозному событию этого лета! Музыкальный фестиваль «Большая Дискотека Авторадио», созданный командой, подарившей нам легендарную «Дискотеку Восьмидесятых», готов покорить сердца слушателей. 4 июля на «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» вас ждёт яркое музыкальное шоу.

Звёзды фестиваля

Фестиваль соберёт более 50 топовых исполнителей, среди которых:

  • Егор Крид
  • Zivert
  • Филипп Киркоров
  • Люся Чеботина
  • Баста
  • Стас Михайлов
  • Мари Краймбрери
  • Хабиб
  • Dabro
  • И многие другие

Эти артисты готовы подарить вам незабываемые впечатления и множество ярких моментов!

Музыкальная программа

Вас ожидает 100 главных хитов, знакомых каждому, и 300 минут непрерывной музыки и драйва. Убедитесь сами, что это событие станет одним из самых ярких воспоминаний этого лета!

Билеты и возрастные ограничения

Билеты на фестиваль уже в продаже! Обратите внимание, что мероприятие предназначено для лиц старше 12 лет. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Июль
4 июля суббота
18:00
ВТБ Арена Москва, Ленинградский просп., 36
от 4000 ₽

