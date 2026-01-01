Музыкальный фестиваль «Большая Дискотека Авторадио»

Приготовьтесь к грандиозному событию этого лета! Музыкальный фестиваль «Большая Дискотека Авторадио», созданный командой, подарившей нам легендарную «Дискотеку Восьмидесятых», готов покорить сердца слушателей. 4 июля на «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» вас ждёт яркое музыкальное шоу.

Звёзды фестиваля

Фестиваль соберёт более 50 топовых исполнителей, среди которых:

Егор Крид

Zivert

Филипп Киркоров

Люся Чеботина

Баста

Стас Михайлов

Мари Краймбрери

Хабиб

Dabro

И многие другие

Эти артисты готовы подарить вам незабываемые впечатления и множество ярких моментов!

Музыкальная программа

Вас ожидает 100 главных хитов, знакомых каждому, и 300 минут непрерывной музыки и драйва. Убедитесь сами, что это событие станет одним из самых ярких воспоминаний этого лета!

Билеты и возрастные ограничения

Билеты на фестиваль уже в продаже! Обратите внимание, что мероприятие предназначено для лиц старше 12 лет. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!