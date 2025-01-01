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Большая детская Новогодняя елка «Ночь перед Рождеством!»
Киноафиша Большая детская Новогодняя елка «Ночь перед Рождеством!»

Спектакль Большая детская Новогодняя елка «Ночь перед Рождеством!»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новогодняя елка в ДК «Троицкий»

Приглашаем детей и их родителей на волшебную новогоднюю елку в ДК «Троицкий»! Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для всей семьи, где радость и веселье захватят не только детей, но и взрослых.

Программа мероприятия

  1. Казачий стан и молодецкие забавы В холле вас встретят настоящие богатыри. Вы сможете увидеть их оружие, поучаствовать в традиционных народных играх и состязаниях. Не упустите шанс попробовать свои силы в молодецких забавах и почувствовать дух русского богатырства.

  2. Мастер-классы:

    • Создание новогодней игрушки
    • Набойка на ткани

  3. Музыкальная сказка «Ночь перед Рождеством» В 12:00 на сцене развернется музыкальное представление по мотивам знаменитой повести Н. В. Гоголя. В сопровождении оркестра артисты Казачьего ансамбля «Атаман» расскажут зрителям рождественскую историю о добре, зле и волшебных приключениях. Зрелищные вокальные номера, зажигательные народные танцы и каскадерские трюки создадут атмосферу настоящего праздника.

  4. Игры и конкурсы у елки По завершении спектакля Дед Мороз и Снегурочка пригласят всех в холл для игр и конкурсов у новогодней елки. И, конечно, будут подарки!

Особенности мероприятия:

  • Уникальная новогодняя сказка с любимыми персонажами и незабываемыми эмоциями.
  • Возможность поучаствовать в представлении вместе с детьми.
  • Атмосфера теплого семейного праздника с фотографиями с героями сказки.

Не упустите шанс погрузиться в волшебную атмосферу и подарить своим детям незабываемые впечатления!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 января
Центр «Троицкий» Санкт-Петербург, просп. Обуховской Обороны, 223
11:00 от 1600 ₽

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