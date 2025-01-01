Спектакль Большая детская Новогодняя елка «Ночь перед Рождеством!»

Приглашаем детей и их родителей на волшебную новогоднюю елку в ДК «Троицкий»! Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для всей семьи, где радость и веселье захватят не только детей, но и взрослых.
Казачий стан и молодецкие забавы В холле вас встретят настоящие богатыри. Вы сможете увидеть их оружие, поучаствовать в традиционных народных играх и состязаниях. Не упустите шанс попробовать свои силы в молодецких забавах и почувствовать дух русского богатырства.
Мастер-классы:
Музыкальная сказка «Ночь перед Рождеством» В 12:00 на сцене развернется музыкальное представление по мотивам знаменитой повести Н. В. Гоголя. В сопровождении оркестра артисты Казачьего ансамбля «Атаман» расскажут зрителям рождественскую историю о добре, зле и волшебных приключениях. Зрелищные вокальные номера, зажигательные народные танцы и каскадерские трюки создадут атмосферу настоящего праздника.
Игры и конкурсы у елки По завершении спектакля Дед Мороз и Снегурочка пригласят всех в холл для игр и конкурсов у новогодней елки. И, конечно, будут подарки!
Не упустите шанс погрузиться в волшебную атмосферу и подарить своим детям незабываемые впечатления!