Больно смотреть
18+
О концерте

Ирония и кринж: импров-шоу «Больно смотреть»

Приглашаем вас на уникальное импровизационное шоу «Больно смотреть», где комики и зрители вместе исследуют мир кринжовых российских сериалов. Это не просто вечер комедии, это настоящая встреча с шедеврами, от которых иногда хочется плакать, но смеяться — еще забавнее!

В программе шоу вас ждут острые комментарии, искрометный юмор и атмосфера, в которой вы поймете, что, несмотря на весь абсурд, вы не можете не любить это мероприятие.

Не забудьте, что запуск гостей начинается за полчаса до начала шоу. Рекомендуем приходить заранее: так у вас будет время занять удобные места и сделать заказ на напитки. Вход свободный, однако не забудьте заказать хотя бы один напиток!

В других городах
Март
3 марта вторник
20:00
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31

