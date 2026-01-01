Татарский мир в исторической перспективе

Новый спектакль представит татарский мир последней четверти 19 – начала 20 вв., переживающий исторические потрясения, связанные с голодомором 1880-х и первой всеобщей переписью населения Российской империи 1897 годов.

Что такое счастье?

Что бы ни происходило в мире, человек хочет быть счастливым… А что такое счастье? Радость, успех, благосостояние, любовь, надежда, вера?.. Ответ на этот, казалось бы, простой вопрос найти очень сложно, а иногда невозможно. Ведь нет точных определений этого всеобъемлющего, всепоглощающего, всепрощающего состояния, а есть только Человек, который ищет ответы на свои собственные вопросы.

Музыкальное сопровождение спектакля

В спектакле прозвучит музыка композитора Елены Шиповой в исполнении Оркестра театра. Дирижер – Данияр Соколов.