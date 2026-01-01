Болеро. Кармен. Ван Гог

Уральский академический филармонический оркестр под управлением дирижера Димитриса Ботиниса приглашает вас на яркий концерт, в программе которого звучат классические произведения, наполненные страстью и изобретательностью.
Музыка Жоржа Бизе, полной страсти и эмоций, воплощает дух персонажа Кармен. В свою очередь, Родион Щедрин интерпретирует её в своей уникальной Кармен-сюите, заряженной новой энергией.
Как известно, одной из главных муза Винсента Ван Гога была именно музыка, что подтверждает его работа — Звёздная ночь. Этот шедевр послужил вдохновением для Анри Дютийё, который оставил след в мировой музыке. Дютийё, ушедший из жизни в 2013 году, говорил:
Рискуйте, не будьте скромниками. Единственное, о чём приходится жалеть в старости — это безумства.
Кроме того, своё Болеро Равель рассматривал с иронией, полагая, что подобное произведение никогда не станет частью больших концертных программ. Но как бы он удивился, узнав о популярности своей работы!
Не упустите возможность насладиться этой уникальной программой, в которой воплощены страсть, творчество и классическое искусство.