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Болеро. Кармен. Ван Гог
Киноафиша Болеро. Кармен. Ван Гог

Болеро. Кармен. Ван Гог

16+
Возраст 16+

О концерте

Уральский академический оркестр с концертом на сцене филармонии

Уральский академический филармонический оркестр под управлением дирижера Димитриса Ботиниса приглашает вас на яркий концерт, в программе которого звучат классические произведения, наполненные страстью и изобретательностью.

Программа концерта

  • Жорж Бизе — Кармен-сюита
  • Родион Щедрин — Кармен-сюита
  • Анри Дютийё — Тембры, пространство, движение (премьера в Екатеринбурге)
  • Mорис Равель — Болеро

Музыка Жоржа Бизе, полной страсти и эмоций, воплощает дух персонажа Кармен. В свою очередь, Родион Щедрин интерпретирует её в своей уникальной Кармен-сюите, заряженной новой энергией.

Вдохновение и творчество

Как известно, одной из главных муза Винсента Ван Гога была именно музыка, что подтверждает его работа — Звёздная ночь. Этот шедевр послужил вдохновением для Анри Дютийё, который оставил след в мировой музыке. Дютийё, ушедший из жизни в 2013 году, говорил: Рискуйте, не будьте скромниками. Единственное, о чём приходится жалеть в старости — это безумства.

Кроме того, своё Болеро Равель рассматривал с иронией, полагая, что подобное произведение никогда не станет частью больших концертных программ. Но как бы он удивился, узнав о популярности своей работы!

Не упустите возможность насладиться этой уникальной программой, в которой воплощены страсть, творчество и классическое искусство.

Купить билет на концерт Болеро. Кармен. Ван Гог

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В других городах
Ноябрь
13 ноября пятница
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1400 ₽

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