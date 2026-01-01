«Боинг-Боинг» — это легендарная комедия положений, написанная французским драматургом Марком Камолетти. Пьеса стала настоящим хитом, заняв достойное место в Книге рекордов Гиннеса, и была поставлена более чем в 60 странах мира.
Сюжет разворачивается вокруг молодого парижского архитектора Бернара, который ведет одновременно роман с тремя стюардессами. Благодаря тому, что его избранницы работают на разных авиалиниях, Бернару приходится мастерски подстраивать свою жизнь под их расписание. Однако череда недоразумений приводит к комичным ситуациям, которые не оставят зрителей равнодушными.
