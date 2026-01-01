Боинг-Боинг
Постановка
Театр Ермашова
Продолжительность  1 час 20 минут

О спектакле

«Боинг-Боинг»: вихрь смешных недоразумений в классической парижской комедии положений

«Боинг-Боинг» — это легендарная комедия положений, написанная французским драматургом Марком Камолетти. Пьеса стала настоящим хитом, заняв достойное место в Книге рекордов Гиннеса, и была поставлена более чем в 60 странах мира.

Сюжет разворачивается вокруг молодого парижского архитектора Бернара, который ведет одновременно роман с тремя стюардессами. Благодаря тому, что его избранницы работают на разных авиалиниях, Бернару приходится мастерски подстраивать свою жизнь под их расписание. Однако череда недоразумений приводит к комичным ситуациям, которые не оставят зрителей равнодушными.

Действующие лица и исполнители

  • Бернар, холостой архитектор: Серик Жиенбеков
  • Берта, служанка Бернара: Наталья Лукьянова
  • Робер, друг Бернара: Мирболат Берниязов
  • Мишель, стюардесса: Мадина Жапарова
  • Марта, стюардесса: Стелла Егорова
  • Мэри, стюардесса: Ляззат Егинбаева
  • Мим, житель Парижа: Данияр Жумабаев, Салим Тажибеков

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную постановку, которая сплела в себе динамику, юмор и непредсказуемые повороты сюжета. «Боинг-Боинг» — это спектакль, который подарит заряд положительных эмоций и станет отличным поводом для вечернего отдыха.

