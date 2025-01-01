Меню
Боинг-Боинг
Билеты от 2200₽
Боинг-Боинг

Спектакль Боинг-Боинг

Возраст 16+
Билеты от 2200₽

О концерте/спектакле

Боинг-Боинг: Комедия о любовных интригах

Успешный парижский архитектор Бернар — ловелас, который умудряется ухаживать за тремя невестами-стюардессами одновременно. Мишель, Марта и Мэри, каждая из которых представляет свою страну, не догадываются о существовании друг друга. Бернар мастерски планирует их встречи, избегая любых пересечений. Однако, однажды его хитроумная схема нарушается, что вызывает череду комичных ситуаций и неловких недоразумений.

Легенда французского театра

Пьеса «Боинг-Боинг» — классика жанра «комедия положений», написанная в середине XX века. Она стала настоящей легендой и вошла в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая исполняемая французская пьеса в мире. С момента своего дебюта она была поставлена в 60 странах и переведена на более чем 40 языков.

Каст

На сцене вы увидите:

  • Светлану Саягову
  • Ивана Жидкова
  • Анну Михайловскую
  • Елену Валюшкину
  • Александра Ратникова
  • Кирилла Запорожского
  • Татьяну Арнтгольц
  • Станислава Бондаренко
  • Ольгу Арнтгольц

Не упустите возможность увидеть эту комедию, полную смеха и легкости, в исполнении талантливых актеров. «Боинг-Боинг» — это отличный способ провести вечер в компании театрального искусства!

Светлана Саягова
Иван Жидков
Анна Михайловская
Елена Валюшкина
Кирилл Запорожский
Расписание

1 ноября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 2200 ₽
28 ноября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 2200 ₽
29 ноября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 2200 ₽

