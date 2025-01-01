Спектакль Боинг-Боинг

Боинг-Боинг: Комедия о любовных интригах

Успешный парижский архитектор Бернар — ловелас, который умудряется ухаживать за тремя невестами-стюардессами одновременно. Мишель, Марта и Мэри, каждая из которых представляет свою страну, не догадываются о существовании друг друга. Бернар мастерски планирует их встречи, избегая любых пересечений. Однако, однажды его хитроумная схема нарушается, что вызывает череду комичных ситуаций и неловких недоразумений.

Легенда французского театра

Пьеса «Боинг-Боинг» — классика жанра «комедия положений», написанная в середине XX века. Она стала настоящей легендой и вошла в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая исполняемая французская пьеса в мире. С момента своего дебюта она была поставлена в 60 странах и переведена на более чем 40 языков.

Каст

На сцене вы увидите:

Светлану Саягову

Ивана Жидкова

Анну Михайловскую

Елену Валюшкину

Александра Ратникова

Кирилла Запорожского

Татьяну Арнтгольц

Станислава Бондаренко

Ольгу Арнтгольц

Не упустите возможность увидеть эту комедию, полную смеха и легкости, в исполнении талантливых актеров. «Боинг-Боинг» — это отличный способ провести вечер в компании театрального искусства!