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Боинг-боинг
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Спектакль Боинг-боинг

Постановка
Новый экспериментальный театр 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия "Боинг-боинг"

Славно иметь нескольких очаровательных любовниц-стюардесс и принимать их по строгому графику перелетов. Да вот беда, капризная погода порой вносит свои коррективы в расписание рейсов. И когда все милашки оказываются в одно время в одном месте, несчастному повесе приходится применять все свое остроумие, чтобы избежать катастрофы.

Комедия об архитекторе-ловеласе, который крутит одновременно романы с тремя стюардессами, пребывая в уверенности, что правда никогда не станет явью. Славно иметь нескольких очаровательных любовниц-стюардесс и принимать их по строгому графику перелетов. Да вот беда, капризная погода порой вносит свои коррективы в расписание рейсов. И когда все милашки оказываются в одно время в одном месте, несчастному повесе приходится применять все свое остроумие, чтобы избежать катастрофы.

Режиссер
Отар Джангишерашвили
В ролях
Виталий Мелешников
Светлана Кулакова-Блохина
Максим Чекашкин
Евгений Тюфяков
Тамара Конопатова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 11 октября
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
18:00 от 250 ₽

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