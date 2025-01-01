Спектакль Боинг-боинг

Комедия "Боинг-боинг"

Славно иметь нескольких очаровательных любовниц-стюардесс и принимать их по строгому графику перелетов. Да вот беда, капризная погода порой вносит свои коррективы в расписание рейсов. И когда все милашки оказываются в одно время в одном месте, несчастному повесе приходится применять все свое остроумие, чтобы избежать катастрофы.

Комедия об архитекторе-ловеласе, который крутит одновременно романы с тремя стюардессами, пребывая в уверенности, что правда никогда не станет явью. Славно иметь нескольких очаровательных любовниц-стюардесс и принимать их по строгому графику перелетов. Да вот беда, капризная погода порой вносит свои коррективы в расписание рейсов. И когда все милашки оказываются в одно время в одном месте, несчастному повесе приходится применять все свое остроумие, чтобы избежать катастрофы.